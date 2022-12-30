«إينوك» تفتتح محطتين في وادي الصفا و«العمردي»

المصدر: (دبي - البيان)

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افتتحت مجموعة إينوك محطتي خدمة جديدتين في منطقتي وادي الصفا ووادي العمردي بدبي، وذلك بالتماشي مع خطط المجموعة لتوسيع شبكة محطات الخدمة التابعة لها، لترفع بذلك العدد الإجمالي لمحطات الخدمة إلى 133 محطة في إمارة دبي، و180 محطة في أنحاء دولة الإمارات كافة.

وافتتحت المجموعة على مدار العام الجاري 6 محطات خدمة جديدة في كافة أنحاء دبي. وتخدم المحطة الأولى بوادي الصفا مقابل القرية العالمية السائقي مستخدمي شارع الشيخ محمد بن زايد، القادمين من الشارقة والإمارات المجاورة الأخرى والمتجهين نحو إمارة أبوظبي وجبل علي ودبي وورلد سنترال، بينما تلبي المحطة بوادي العمردي احتياجات السكان والزوار بمنطقة الخوانيج 1 و2 باتجاه شارع الإمارات.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: رسّخت المجموعة حضورها من خلال افتتاح 6 محطات خدمة جديدة في دبي على مدار العام الجاري، في دلالة واضحة على مدى التزامها تجاه تلبية احتياجات الطاقة لجميع سكان الإمارة.

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