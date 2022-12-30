بحث ترتيبات عقد المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2023 في دبي

المصدر: دبي - البيان

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استضافت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وفداً من الاتحاد الدولي للاتصالات لمراجعة الاستعدادات الخاصة باستضافة دولة الإمارات للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية الذي سيعقد في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 20 نوفمبر إلى 15 ديسمبر 2023.

ترأس الوفد الزائر جوان ويلسون، نائبة مدير مكتب الاتصالات الراديوية، وضم الوفد ماريو كاسترو غراند، رئيس خدمات البروتكول، ودرو دونفان رئيس قسم الأمن والسلامة وآخرين. وكان في استقبال الوفد عدد من مسؤولي الهيئة برئاسة محمد الكتبي نائب المدير العام لقطاع الخدمات المساندة. وتضمنت الزيارة العديد من الجولات والاجتماعات في موقع إقامة الحدث.

واستمع الوفد إلى شرح وافٍ حول استعدادات الهيئة وجاهزية دولة الإمارات لاستضافة الفعاليات الكبرى في مختلف المجالات، بما في ذلك قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وناقش الطرفان كافة التفاصيل المتعلقة بالجوانب اللوجستية والتنظيمية والإعلامية وغيرها. وتعد هذه الزيارة محطة مهمة ضمن التخطيط للحدث الذي يعد من أكبر المؤتمرات ضمن فعاليات الاتحاد الدولي للاتصالات.

وقال محمد الكتبي: كانت الزيارة فرصة لاطلاع وفد الاتحاد الدولي للاتصالات على مدى جاهزيتنا لاستقبال المؤتمرات والفعاليات الكبرى.

وتعد الإمارات الوحيدة في المنطقة التي استضافت مؤتمر المندوبين المفوضين 2018، الحدث الذي حقق نجاحاً ترددت أصداؤه في المحافل الدولية ذات الصلة. ونحن على يقين بأن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2023 لن يكون أقل من سابقاته من حيث التنظيم والنجاح في كافة الجوانب.

علاقات متميزة

وأضاف الكتبي: تمثل استضافة المؤتمر تجسيداً للعلاقة المتميزة بين الإمارات والاتحاد الدولي للاتصالات، هذه العلاقة التي تندرج ضمن اهتمام الإمارات بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي من خلال قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي يمثل أحد عناوين الريادة العالمية للإمارات.

ويعقد المؤتمر مرة كل 4 سنوات، وهو السلطة العليا المخولة بتحديث لوائح الراديو. وشارك في الاجتماعات مسؤولون من مركز دبي التجاري العالمي، حيث عرضوا إمكانيات المركز ومرافقه المصمم لخدمة الفعاليات العالمية على مدار العام.`

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