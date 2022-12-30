«أبوظبي الإسلامي» يطلق أول أجهزة قابلة للارتداء لنظام الدفع بالمنطقة

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي إطلاق ADIB PAY أول خدمة للدفع الإلكتروني عبر أجهزة قابلة للارتداء في المنطقة، بالتعاون مع شركة «تابي» لتقنيات المالية ومزود خدمات الترميز، وشركة «فيزا» لبطاقات الدفع.

ويمكن لحاملي بطاقات «فيزا» من المصرف الآن إجراء مدفوعات بدون تلامس باستخدام خواتم أو ملحقات على الأساور أو الساعات خاصة، دون الحاجة إلى حمل بطاقة بلاستيكية فعلية.

وذلك من خلال جهاز ADIB PAY للدفع بدون تلامس بالعديد من أجهزة المعصم القابلة للارتداء أو الساعات أو الخاتم وتحويلها إلى جهاز دفع ذكي. وسيتم توفير جهاز ADIB PAY في البداية لمجموعة مختارة من المتعاملين.

وقال سامح عوض الله، الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في مصرف أبوظبي الإسلامي: «يواصل مصرف أبوظبي الإسلامي تقديم خدماته المبتكرة ومن بينها أساليب الدفع الرقمية وذلك في إطار جهودنا لتطوير قدراتنا الرقمية.

ونفخر اليوم بإطلاق أول آلية للدفع الرقمي على مستوى المنطقة بالتعاون مع شركة»تابي«للتقنيات المالية، وشركة»فيزا«. ويبرهن ADIB PAY على التزامنا بتوفير المزيد من الخدمات المبسطّة التي تضمن تعزيز عناصر الملاءمة والراحة لمتعاملينا. وتأتي هذه الخدمة بمثابة خطوة مهمة للمصرف، وسنواصل البناء عليها، لتقديم المزيد من الحلول التي تمكّن متعاملينا من إجراء معاملاتهم المصرفية بسهولة وبساطة».

ويمكن للمتعاملين ربط ADIB PAY ببطاقة الفيزا الصادرة من مصرف أبوظبي الإسلامي عبر خاصية البلوتوث، ومن ثم يتم ربط البطاقة تلقائيًا بالشريحة المدمجة داخل جهاز الدفع.

وبمجرد اكتمال عملية التثبيت، يكون المتعامل جاهزاً لإجراء عمليات دفع سريعة وسهلة بنقرة واحدة من سوار الدفع أو الخاتم وسيكون قادراً على عرض سجل معاملاته على تطبيق ADIB PAY. ويحرص مصرف أبوظبي الإسلامي على توفير خدمات دفع مبتكرة وآمنة في ذات الوقت، حيث تضمن عملية ترميز الدفع، أمان بيانات العميل في حال فقد جهاز ADIB Pay.

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