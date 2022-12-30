مليارا درهم تصرّفات العقارات في يوم

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس ملياري درهم، مع تسجيل 529 مبايعة بقيمة 1.89 مليار درهم، منها 28 مبايعة للأراضي بقيمة 156.11 مليون درهم، و501 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.73 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 40 مليون درهم في منطقة ورسان الرابعة، تلتها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في جميرا الأولى، ومبايعة بقيمة 13 مليون درهم في الحبية الرابعة.

وتصدرت الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 22 مليون درهم، تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 16 مليون درهم، والثالثة نخلة جميرا بتسجيلها مبايعتين بـ753 ألف درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 336 مليون درهم بمنطقة المركز التجاري الثانية كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 127 مليون درهم في منطقة جزيرة 2، ومبايعة بقيمة 120 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 106 مبايعات بقيمة 169 مليون درهم، تلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 47 مبايعة بقيمة 127 مليون درهم، والثالثة وادي الصفا 7 مع 29 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 133.23 مليون درهم، منها 8 رهونات أراضٍ بقيمة 17.7 مليون درهم، و72 رهن فلل وشقق بقيمة 115.53 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 13 مليون درهم، ورهن في مردف بقيمة 11 مليون درهم. وتم تسجيل 12 هبة بقيمة 48.36 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 17 مليون درهم، وأخرى في سيح شعيب 3 بقيمة 12 مليون درهم.

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