«أرادَ» تكمل 2473 وحدة في تجمّع نِست لمساكن الطلاب

المصدر: الشارقة- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكملت أرادَ جميع الأعمال في نِست، التجمّع السكني المخصص لإقامة الطلاب في قلب الجادة بالشارقة. ولا يبعد نِست أكثر من 5 دقائق بالسيارة عن المدينة الجامعية في الشارقة، إحدى أبرز المراكز الأكاديمية وأسرعها نمواً على مستوى الشرق الأوسط.

ويضم نِست، والذي بلغت قيمة إنشائه 700 مليون درهم 2473 وحدة منامة طلاب مفروشة بالكامل (مستقلّة ومشتركة) ضمن 12 مجمّعاً سكنياً. ويقع التجمّع على قطعة أرض تبلغ مساحتها 380,000 قدم مربعة بجوار ميدان المكاتب والشركات بالجادة، ويستفيد من أحدث التقنيات الذكية، مما سيسهم في وضع معايير جديدة للمساكن الطلابية على مستوى المنطقة.

وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أرادَ: يتميز تجمّع أبنية بتصميمه الذي يوفر بيئة تفاعلية وملهمة للطلاب ضمن أبرز وجهة عصرية متكاملة في قلب الشارقة. وسيبدأ التأجير في نِست اعتباراً من يناير المقبل. ويستفيد تجمّع أبنية نِست من الموقع الاستراتيجي للجادة بجوار المدينة الجامعية، والتي تضم اثنتين من أكبر مؤسسات التعليم العالي على مستوى المنطقة؛ جامعة الشارقة والجامعة الأمريكية بالشارقة، واللتين تستضيفان وحدهما قرابة 20,000 طالب وطالبة، إضافة إلى ثماني كليات ومؤسسات أكاديمية أخرى.

كما يمتاز نِست كذلك بموقعه المميز قرب مجتمعٍ طلابي ضخم يضم في مجمله أكثر من 60,000 طالب وطالبة في دبي، حيث لا يبعد أكثر من 20 دقيقة بالسيارة عن مدينة دبي الأكاديمية العالمية، أكبر منطقة تعليمية حرّة في العالم، والتي يبلغ عدد الطلاب المسجّلين في جامعاتها خلال هذا العام 27,500 طالب وطالبة.

ومع تسليم تجمّع أبنية نِست، تكون أرادَ قد أكملت 3,955 وحدة في المجمل بالجادة، وذلك عقب الانتهاء من المرحلة السكنية الأولى فيها بالكامل خلال شهر أبريل الماضي من العام الحالي. هذا، ويجري العمل حالياً على تشييد 4,500 منزل في الجادة، حيث سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة الانتهاء من المرحلة السكنية في إيست فيليدج والتجمّع الثاني من فلل سراب.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز