جزيرة الماريه تستقبل العام الجديد بباقة من العروض والفعاليات الاحتفالية

المصدر: أبوظبي- البيان

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تواصل فعالية السوق الاحتفالي «رايب ماركت» وقرية الشتاء في الغاليريا جزيرة الماريه استقبال الضيوف يومياً حتى بداية العام الجديد.

حيث يمكن للعائلات والأصدقاء قضاء أوقات احتفالية مميزة مع أجمل الفعاليات والعروض المسرحية الترفيهية، وتجارب الطعام الشهية، وعروض الأفلام المميزة التي تعكس بهجة موسم الأعياد في منطقة البلازا الجنوبي مقابل المدخل الرئيسي للغاليريا.

وسيتمكن الضيوف في ليلة رأس السنة من الاختيار من بين نخبة من المطاعم الفاخرة الحائزة على جوائز عالمية على الواجهة المائية، والاستمتاع بالإطلالات المذهلة على عروض الألعاب النارية في أمسية فريدة مع العائلة والأصدقاء والاحتفال ببداية استثنائية لعام 2023.

ويستقبل سوق «رايب ماركت» ضيوفه يومياً من الساعة 3 مساءً حتى الساعة 10 مساءً، وفي يوم 31 ديسمبر سيظل السوق مفتوحاً حتى الساعة 1 صباحاً، حتى يتمكن الضيوف من الاستمتاع بعروض الألعاب النارية المذهلة فوق الجزيرة عند حلول منتصف الليل والترحيب بعام 2023 في أجواء ساحرة.

وسيجد الضيوف باقة مميزة من المتاجر التي تحتوي على كل شيء من أسطوانات الفينيل والعطور والمجوهرات إلى الحلويات اللذيذة والقهوة المحضرة يدوياً، وذلك دعماً لرواد الأعمال والشركات المحلية.

قرية الشتاء

تستمر قرية الشتاء بالترحيب بضيوفها يومياً من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 10 مساءً، حيث يمكن للصغار التزلج واللعب في حديقة الثلج، بالإضافة إلى ورش العمل والأنشطة الترفيهية. وستتواصل جميع الأنشطة الترفيهية إلى ما بعد منتصف ليل 31 ديسمبر، لغاية الساعة 1 صباحاً.

كما يمكن للضيوف الاستمتاع بتذوق أشهى المأكولات من جميع أنحاء العالم، ومشاهدة أفلام تجسد بهجة موسم الأعياد، والتي يتم عرضها خلال أيام الأسبوع، كما ستتاح لهم الفرصة لحضور العروض المسرحية المباشرة في عطلات نهاية الأسبوع.

ألعاب نارية

ويمكن للضيوف حجز أماكنهم في أفضل موقع في المدينة لمشاهدة احتفالات ليلة رأس السنة، حيث تنطلق عروض الألعاب النارية المذهلة، كما توفر مطاعم الأكل الفاخر الحائزة على جوائز عالمية في الغاليريا إطلالات خلابة على طول الواجهة البحرية للجزيرة.

كما يمكن للضيوف الاستمتاع بتجربة مجموعة فاخرة من المطاعم التي تناسب كافة الأذواق مثل زوما وكويا ومطعم وبار «إل بي إم» و«99 سوشي بار» الحائز على نجمة ميشلان ونصرت وألميّاس و«أسادور دي اراندا» وغيرها من المطاعم الفريدة والمميزة.

وسيقدم فندق روزوود أبوظبي باقة من التجارب التي ستمنح الضيوف من العائلات والأصدقاء احتفالات مميزة في ليلة رأس السنة الجديدة. كما يستقبل فندق فور سيزونز في جزيرة الماريه ضيوفه في باقة مختارة من المطاعم المميزة التي توفر إطلالات على عروض الألعاب النارية عند منتصف الليل.

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