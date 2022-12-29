«سيم سبيس» لأنظمة الحماية السيبرانية تعلن توسعها إقليمياً وعالمياً

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة سيم سبيس SimSpace لأنظمة الحماية السيبرانية، توسعها إقليمياً وعالمياً، مع إطلاق منصتها المحدّثة SimSpace Cyber Force Platform على النطاق التجاري، ما يعزز تواجدها في سوق عالمية تبلغ قيمتها أكثر من 200 مليار دولار.

وضمن جهودها المستمرة للتوسع الدولي، أضافت الشركة من لندن وميريلاند (الولايات المتحدة) وبراغ وميونيخ ودبي وطوكيو وسنغافورة وسيدني إلى قاعدة عملائها ومبيعاتها وعمليات الدعم العالمية.

ويواجه المديرون التنفيذيون وأعضاء مجالس الإدارة والمستثمرون والمساهمون وشركات التأمين والجهات التنظيمية وأعضاء لجان التدقيق والمراقبة مصاعب كبيرة بسبب الحاجة إلى الوصف الكمّي الدقيق للمخاطر الراهنة، ولهذا فإن التقنيات السيبرانية ذات المستوى العسكري توفر الإجابات الدقيقة لتلك الأسئلة الصعبة وتساعد الشركات في اتخاذ قرارات بقيمة تضاهي 30 مليون دولار حول التغييرات التي ينبغي إجراؤها في إنفاقهم على الأمن السيبراني.

وقال ويليام هاتشينسون، قائد الفريق السيبراني الأمريكي السابق والرئيس التنفيذي لشركة SimSpace: «تعمل SimSpace بهدف تحسين الموقف الأمني لدى المؤسسات والحكومات حول العالم بشكل متواصل.

وقد تطورت منصتنا انطلاقاً من المتطلبات التي وضعها مسؤولو الدفاع السيبراني الوطني في الولايات المتحدة لتحقق اليوم تخفيضاً بواقع 48% في الزمن اللازم للتعرف على حالات الاختراق ومعالجتها، إلى جانب تحسن قدره 56% في الاحتفاظ بموظفي فرق الأمن السيبراني.

مما يساعد الشركات في تحقيق أهدافها المالية وتلبية المتطلبات التنظيمية في آن واحد. ونحن نساعد المسؤولين التنفيذيين والحكومات وفرق الأمن من أجل إقامة البنية التحتية ذات المستوى العالمي، وإيجاد الحلول لأكثر تحديات الأمن السيبراني تعقيداً.

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