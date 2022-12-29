11 طرحاً أولياً بأسواق الإمارات تجمع 51.2 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - وام

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شهدت أسواق المال المحلية 11 طرحاً أولياً لشركات جديدة خلال العام 2022، في خطوة أسهمت في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين، بما يرسخ مكانة الأسواق المالية في الدولة كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.

ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات «وام»، جمعت الطروحات الجديدة ما يناهز على 51.2 مليار درهم وسط إقبال قياسي من المستثمرين والصناديق السيادية والمحافظ الاستثمارية العالمية مع وصول إجمالي الطلب على هذه الطروحات لأكثر من 1.45 تريليون درهم بما يعكس الثقة الكبيرة في المنهج الاقتصادي القوي الذي تنتهجه دولة الإمارات في شركاتها ومؤسساتها الكبرى.

وتمضي العديد من الشركات المحلية في خططها للإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي خلال الأعوام القادمة بعدما أظهرت الأسواق مرونتها حتى الآن في مواجهة التقلبات العالمية بعد النجاحات القياسية للطروحات الأولية في 2022، استكمالاً للطروحات التي شهدتها الأسواق العام 2021، وشملت «فيرتيغلوب» و«أدنوك للحفر» و«ألفا ظبي»، ومجموعة «ملتيبلاي».

ديوا في الصدارة

وبحسب رصد «وام»، جاءت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» في الصدارة مع نجاحها في تحقيق إجمالي عائدات بقيمة 22.3 مليار درهم مع وصول عدد الأسهم المتاحة في الطرح العام إلى 9 مليارات تمثل 18% من رأسمال الشركة.

فيما حقق طرح شركة «بروج» عائدات إجمالية تجاوزت 2 مليار دولار (7.34 مليارات درهم). وجمعت شركة «أمريكانا» 6.62 مليارات درهم من المتحصلات الإجمالية في طرحها العام الأولي التاريخي في سوقي أبوظبي للأوراق المالية والسوق المالية السعودية «تداول»، بينما نجحت «موانئ أبوظبي» في استقطاب رأس مال جديد من الإصدار الأولي بعوائد قيمتها 4 مليارات.

سالك

واستقطب طرح «سالك» إجمالي عوائد بأكثر من 3.7 مليارات درهم، فيما جمعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» ما يناهز 2.7 مليار درهم، ونحو 1.7 مليار درهم عوائد «مجموعة تيكوم» و1.1 مليار درهم عوائد «برجيل» و750 مليون درهم لـ«تعليم» و628 مليون درهم لـ «بيانات» و367 مليون درهم لـ «إي دي سي كوربوريشن للاستحواذ».

وشهدت الأسواق المحلية إلى جانب الطروحات الأولية، عدة إدراجات مباشرة من بينها إدراج أسهم تعاونية الاتحاد في سوق دبي المالي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن تداول أسهم الجمعيات التعاونية في الأسواق المالية في الدولة، إضافة إلى إدراج شركة «إنفيكتوس للاستثمار» في «سوق نمو» بسوق أبوظبي، إلى جانب إدراج أسهم «بيت الاستثمار الخليجي» و«جي أف إتش» كإدراج مزدوج في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

البداية مع موانئ أبوظبي

وانطلق قطار الطروحات الأولية في أسواق الإمارات مع «موانئ أبوظبي» التي تم إدراج أسهمها بسوق أبوظبي للأوراق المالية في فبراير. وستوظف «موانئ أبوظبي» العائدات النقدية من هذا الإصدار الأولي، والبالغة 4 مليارات درهم في تمويل خطط نمو المبيعات وعمليات الاستحواذ والضم.

وكان الطرح الثاني لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» خلال أبريل لتصبح أكبر شركة مدرجة في سوق دبي المالي من حيث القيمة السوقية، وثاني أكبر إدراج في المنطقة، والأكبر على الإطلاق في تاريخ أسواق المال الإماراتية. وجاء الطرح الثالث لأسهم وأذونات شركة «إي دي سي كوربوريشن للاستحواذ»، في سوق أبوظبي خلال مايو. وتمكنت الشركة من جمع رأس مال قدره 367 مليون درهم من خلال طرح عام أولي لـ 36.7 مليون سهم بسعر عرض يبلغ 10 دراهم للسهم.

وكان الطرح الرابع لشركة «بروج»، حيث تم إدراجها في سوق أبوظبي، عقب استكمال عملية الاكتتاب في أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في أبوظبي، والأكبر لشركة بتروكيماويات في الشرق الأوسط، واستقطب الاكتتاب العام الأولي الذي حقق عائدات إجمالية تجاوزت 2 مليار دولار من طرح أسهم تمثل 10% من رأس مال الشركة المصدر، طلباً إجمالياً بلغ أكثر من 83.4 مليار دولار، مما يعني أن مستوى الاكتتاب تجاوز حوالي 42 مرة ضعف القيمة المستهدفة.

تيكوم

وتعتبر مجموعة «تيكوم» الطرح السادس في الأسواق المحلية بعد إدراجها في سوق دبي المالي يوليو الماضي عقب النجاح الكبير للطرح الذي شهد أعلى نسبة تغطية في تاريخ الاكتتابات العامة في سوق دبي المالي، حيث بلغت قيمة طلبات الاكتتاب المستلمة 35.4 مليار درهم، مما أسفر عن تغطية إجمالية لكمية الأسهم المطروحة بأكثر من 21 مرة بحسب السعر النهائي.

ورحب سوق دبي المالي في نهاية سبتمبر بإدراج أسهم شركة «سالك»، وبلغ إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب المُستلمة 184.2 مليار درهم بما يفوق قيمة الأسهم المطروحة بواقع 49 مرة، حيث جذبت شريحة المستثمرين المؤهلين طلباً هائلاً من جميع أنحاء العالم لتصل إلى 149.5 مليار درهم، بينما شهد طرح المستثمرين الأفراد إقبالاً هائلاً من المستثمرين المحليين، حيث تجاوز الطلب على الاكتتاب 34.7 مليار درهم.

ونجحت برجيل القابضة في إدراج أسهمها بنجاح في سوق أبوظبي خلال أكتوبر الماضي بعد اكتمال الطرح العام الأولي لأسهمها، وحققت عملية الطرح عائدات إجمالية قدرها 1.1 مليار درهم مقابل طرح 11% من إجمالي رأس مال الشركة المُصدر، حيث بلغ إجمالي الطلب على الطرح العام الأولي أكثر من 32 مليار درهم، وتجاوز طلبات الاكتتاب بـ 29 ضعفاً.

ونجحت «بيانات»، في إدراج أسهمها في سوق أبوظبي بنهاية شهر أكتوبر عقب اكتمال طرحها العام الأولي بنجاح، وشهد الطرح إقبالاً قوياً من المستثمرين، حيث بلغ إجمالي الطلب على الطرح 57.5 مليار درهم مع تجاوز حد الاكتتاب بمقدار 379 مرة باستثناء المستثمرين الاستراتيجيين و90 مرة في المجموع العام.

إمباور

وتم إدراج أسهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» في سوق دبي منتصف نوفمبر لتصبح رابع اكتتاب عام وإدراج في سوق دبي منذ بداية 2022، ونجحت الشركة في جمع 2.66 مليار درهم لتصل بذلك القيمة السوقية للشركة إلى 13.3 مليار درهم عند الإدراج، وبلغ إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب المُستلمة 124.69 مليار درهم بما يفوق قيمة الأسهم المطروحة بواقع 47 مرة.

وشهد سوق دبي خلال نوفمبر الماضي إدراج أسهم مجموعة تعليم القابضة عقب إنجاز الطرح العام لأسهمها الذي جمع 750 مليون درهم لتصل بذلك قيمتها السوقية عند الإدراج إلى 3 مليارات درهم، فيما وصل سعر السهم في الطرح العام 3 دراهم، وبلغ إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب المُستلمة 13.7 مليار درهم بما يفوق قيمة الأسهم المطروحة بواقع 18 مرة.

أمريكانا

وكان «أمريكانا» آخر طرح أولي شهدته الأسواق الإماراتية في 2022 بعدما أكملت الشركة في ديسمبر الجاري أول عملية إدراج مزدوج ومتزامن على الإطلاق في سوق أبوظبي والسوق السعودية، جمعت نحو 1.8 مليار دولار بينما يمثل 30% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة، وشهد الطرح طلباً كبيراً من شريحتي المستثمرين الأفراد والمؤسسات، ما أدى إلى توليد طلبات اكتتاب إجمالية بمبلغ 105 مليارات دولار، وتم تجاوز طلبات الاكتتاب بأكثر من 58 مرة.

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