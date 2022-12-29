تداولات هادئة على الأسهم المحلية والسيولة عند 1.2 مليار درهم

المصدر: وام

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شهدت أسواق الأسهم المحلية تداولات هادئة في ختام جلسة اليوم، مع قرب نهاية العام الحالي 2022، فيما استقطبت سيولة بأكثر من 1.2 مليار درهم مع تركزها بشكل رئيسي في أسهم العقار والمالية والبنوك.

وتوزعت السيولة بواقع 1.04 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و190.5 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 246.2 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 13.5 ألف صفقة.

ووصل مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" إلى مستوى 10257.94 نقطة، وسجل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" مستوى 10266.97 نقطة، فيما بلغ مؤشر سوق دبي العام ب مستوى 3328.79 نقطة.

وصعد في سوق أبوظبي سهم "غذاء القابضة" بنسبة 2.18% و"الجرافات البحرية" 1.68% و"أغذية" 0.96% و"أمريكانا" 0.68% و"دانة غاز" 0.66% و"موانئ أبوظبي" 0.53% و"أدنوك للتوزيع" 0.45% و"برجيل" 0.44% و"بروج" 0.4% و"ألفا ظبي" 0.37%.

وتصدر "العالمية القابضة" النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 260.2 مليون درهم، تلاه "ألفا ظبي" جاذباً نحو 181.7 مليون درهم، ثم "مجموعة ملتيبلاي" بسيولة جاوزت 107.6 مليون درهم.

وفي سوق دبي المالي، ارتفع "إعمار العقارية" بنسبة 0.17% مع تصدره قائمة الأكثر نشاطاً بسيولة جاوزت 41.17 مليون درهم، كما صعد "دو" 0.87% و"تعليم القابضة" 0.38% و"الخليج للملاحة" 4.5%.

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