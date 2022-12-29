2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 529 مبايعة بقيمة 1.89 مليار درهم، منها 28 مبايعة للأراضي بقيمة 156.11 مليون درهم و501 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.73 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 40 مليون درهم في منطقة ورسان الرابعة تليها مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة جميرا الاولى تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعة بقيمة 22 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم وثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 753 الف درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 336 مليون درهم بمنطقة المركز التجاري الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 127 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيرا مبايعة بقيمة 120 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 106 مبايعة بقيمة 169 مليون درهم وتلتها منطقة الخيران الأولى بتسجيلها 47 مبايعة بقيمة 127 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 7 بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 133.23 مليون درهم منها 8 رهونات أراضي بقيمة 17.7 مليون درهم و72 رهونات فلل وشقق بقيمة 115.53 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 13 مليون درهم وأخري في منطقة مردف بقيمة 11 مليون درهم.

أما الهبات ، فـشهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 48.36 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 17 مليون درهم وأخري في منطقة سيح شعيب 3 بقيمة 12 مليون درهم.

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