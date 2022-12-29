«إثراء دبي» تعلن عن التقدم في أعمال البناء النهائية في مشروع «ون زعبيل»

المصدر: وام

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أعلنت إثراء دبي، شركة التطوير العقاري والمملوكة بالكامل من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، عن التقدم في أعمال البناء النهائية في مشروعها الأيقوني "ون زعبيل"، استعداداً للافتتاح الكبير للمشروع المزمع عقده خلال العام 2023.

وخلال الربع الثالث من العام الجاري تحققت عدة إنجازات في المشروع، والتي تمثلت في الانتهاء من الكسوة الزجاجية الخارجية الكاملة لأبراجه الثلاثة: ون زعبيل تاور، ون زعبيل ذا ريزدينسز و"ذا لينك"، كما يتم التركيز في مشروع ون زعبيل، الحائز على العديد من الجوائز، على مرحلة أعمال البناء الداخلية وتجهيزه ليكون متاحاً خلال 2023 تماشياً مع جدول التسليم المرحلي.

ويقدم برجي “ون زعبيل” و"ذا لينك " أرقى الخيارات في كل من مجالات البيع بالتجزئة، والشقق السكنية، والمكاتب والضيافة.

ويسعى "ذا لينك"، البرج المعلق الكابولي، إلى تحطيم الرقم القياسي العالمي كأطول برج معلّق كابولي في العالم، ويتضمن ذلك منصة تمنح الزوار إطلالات بانورامية على المناظر الخلابة للإمارة.

وسيتضمن المنتجع، الذي تديره العلامة العالمية ون آند أونلي، 94 وحدة من مساكن ون آند أونلي الخاصة و229 غرفة وجناحاً فندقياً فاخراً. وتشمل عروض الضيافة في ون زعبيل فندق سيرو الذي سيدير 132 غرفة ضيوف فندقية ونادٍ رياضي مخصص للياقة والتعافي الأول من نوعه في دبي.

وحصل ون زعبيل على جائزة "المشروع الأيقوني للعام" ضمن جوائز الشرق الأوسط للمشاريع الكبرى - 2022 The Big Project Middle East Awards التي عقدت مطلع الشهر الجاري، كما نال جائزة "أفضل مشروع مبتكر للعام" ضمن "جوائز البناء والابتكار لعامي 2019 و2020 على التوالي، وجائزة "أفضل مشروع متعدّد الاستخدامات لعام 2019" من جوائز الشرق الأوسط للمشاريع الكبرى.

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