«فوربس»: دبي مركز الرفاهية في العالم 2023

المصدر: دبي- سيد صالح

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نشرت مجلة «فوربس» الأمريكية تقريراً عن دبي بعنوان «فلنجرب دبي لبعضٍ من أفضل تجارب الرفاهية في 2023»، وذكرت في تقريرها أن دبي هيـأت لنفسها مكانة «مركز الرفاهية في العالم لعام 2023»، وذلك من خلال عدد وافر من المنتجعات الفاخرة التي تنتشر فيها، حيث تدلل روادها بتجارب متميزة لا مثيل لها على مستوى العالم، فيما يتعلق بخدمات الصحة والعافية والرفاهية.

واستعرض التقرير بالأسماء بعضاً من هذه المنتجعات، كما سرد أبرز خدمات الصحة والعافية التي توفرها لروّادها.

وفي سياق مواز، وصفت مجلة «فوربس» دبي بأنها مدينة عصرية دائمة الاتساع والتجدد. ونشرت المجلة تقريراً عن فندق «فور سيزونس» في دبي، واستهلت تقريرها بالحديث عن دبي وجاذبيتها السياحية الهائلة للزوار.

وذكر تقرير«فوربس» أن دبي تلبي احتياجات متنوعة لدى زوارها، فهي مدينة المال والأعمال التجارية والخدمات المصرفية، وهي أيضاً مدينة أرقى فنون العمارة وأحدث تصاميم البنايات بفضل ما يزخر به أفقها من بنايات عصرية شاهقة الارتفاع، كما تضم دبي عدداً ضخماً من المطاعم والفنادق المتباينة في فئاتها، والتي تُلائم كافة الروّاد والسائحين على اختلاف مستوياتهم وميزانياتهم.

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