«بلومبرغ»: 6.5 % نمو اقتصاد الإمارات 2022

المصدر: (دبي- سيد صالح)

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توقعت وكالة «بلومبرغ» أن يبلغ نمو اقتصاد الإمارات خلال العام الجاري 6.5%، وذلك بحسب نتائج الاستبيان الذي تُجريه الوكالة بصفة دورية، ويُشارك فيه مجموعة من كبار الخبراء الاقتصاديين.

وتُعد نسبة النمو المتوقّعة في الناتج المحلي للإمارات في 2022، وفقاً لنتائج الاستبيان، أعلى من نسبة النمو المتوقّعة وفقاً للإصدار السابق من الاستبيان، والتي بلغت 6.2%.

وتوقّع استبيان «بلومبرغ» أن تبلغ نسبة النمو في الناتج المحلي غير النفطي للإمارات 4% في 2022. وفيما يخص مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقدار التغير الشهري للأسعار لسلة محددة من البضائع الاستهلاكية.

والتي تشمل الغذاء والكساء ووسائل المواصلات، وهو الأداة الرئيسية لقياس مُعدلات التضخم، فقد توقّع استبيان «بلومبرغ» أن تبلغ هذا العام 4.8%. وأجرت «بلومبرغ» الاستبيان خلال الفترة من 16 إلى 22 ديسمبر الجاري.

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