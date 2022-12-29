الإمارات والسعودية تتصدران الاقتصادات العربية في مساهمة قطاع البناء

المصدر: (أبوظبي - وام)

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كشف صندوق النقد العربي عن استعادة قطاع البناء والتشييد في الدول العربية قدراً من التعافي من آثار جائحة «كوفيد 19»، وبلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021 نحو 186.8 مليار دولار، مقابل 178.3 مليار دولار في 2020، بنمو بنسبة 4.7 %.

وأضاف الصندوق، في تقرير له: إن السعودية والإمارات سجلتا أعلى مستويات في مساهمة قطاع التشييد والبناء في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 45.5 مليار دولار، و36.8 مليار دولار على التوالي.

ولفت التقرير إلى أن صناعة الإسمنت في الدول العربية شهدت نمواً، بلغت نسبته 7% في العام الماضي مقارنة بمستواه في العام 2020، حتى ارتفع الإنتاج من الإسمنت إلى نحو 231.9 مليون طن، يشكل نسبة 53.4% من إجمالي الطاقة التصميمية لمصانع الإسمنت في الدول العربية.

وشكل الإنتاج المحلي من الإسمنت نسبة نحو 98.3% من إجمالي الاستهلاك العربي من سلعة الإسمنت في العام 2021، بالتزامن مع زيادة الطلب على الإسمنت في العام ذاته بنحو 6.7%، كما تظهر الإحصاءات أن الطاقات الإنتاجية التصميمية لمصانع ومعامل إنتاج وطحن الإسمنت في الدول العربية نمت من نحو 416.1 مليون طن إلى 43.4.5 مليون طن بين عامي 2018 و2021.

وذكر التقرير أن صناعة الحديد والصلب في الدول العربية حققت نمواً ملحوظاً في 2021، إذ بلغ نحو 32.6 مليون طن مقارنة بنحو 29.2 مليون طن في 2020، بنمو 11.7%، وهو مؤشر جيد على التعافي الاقتصادي من الآثار والتداعيات السلبية لجائحة «كوفيد 19».

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