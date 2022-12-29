غرفة الفجيرة تبحث الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام 2023

المصدر: الفجيرة - البيان

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أكد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة أهمية تشجيع شركات ومؤسسات القطاع الخاص في إمارة الفجيرة، لتحسين منتجاتها، لما لها من دور مؤثر ورئيس في دعم مسيرة التنمية والتطور الاقتصادي، والإسهام في تحقيق الرؤية الطموحة للدولة، بشأن التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماعه الدوري الـ 16، برئاسة سرور حمد الزوهري، النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، في مقر الغرفة، مساء أمس، حيث اطلع المجلس على خطة العمل التشغيلية للغرفة للعام 2023، والموازنة التقديرية، وتم اعتمادهما.

وأوضح سلطان جميع الهنداسي، المدير العام للغرفة أن المجلس وافق على تنظيم جائزة التميز الاقتصادي، إحدى مبادرات الغرفة، لتحفيز الشركات والمؤسسات والمصانع في الإمارة على الإبداع والأداء المؤسسي المتميز، وتطوير منظومة الجودة، وفق معايير عالمية، لترجمة الرؤية الحكيمة لـصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بشأن مسيرة تحقيق التنمية الاقتصادية بالإمارة.

وقال الهنداسي: إن الخطة التشغيلية للغرفة للعام 2023 تشتمل على العديد من البرامج والأنشطة، ومنها تطوير المنظومة الإلكترونية للغرفة، بما يتوافق مع التحول الرقمي، ولتقديم خدمات ميسرة لأعضاء الغرفة، من خلال التطبيقات الحديثة، ما يسهم في انسيابية العمل بين إدارات وأقسام الغرفة.

وأضاف الهنداسي: إن مجلس الإدارة أكد أهمية تنظيم المعارض المتخصصة، لدورها الفاعل وإسهامها في تنشيط الحركة التجارية في المنطقة، وإتاحة الفرص لرجال الأعمال لعقد الصفقات التجارية، والاطلاع على أحدث المنتجات المختلفة.

وقال المدير العام لغرفة الفجيرة: إن مجلس الإدارة ناقش موضوع إنشاء مركز الفجيرة الجديد للمعارض المصمم، وفق أحدث التصاميم المعمارية، وذلك ضمن ما توليها الغرفة من أهمية لصناعة المعارض.

كما أكد مجلس الإدارة خلال اجتماعه أهمية نشر ثقافة ريادة الأعمال، ودعم رواد الأعمال في الإمارة، بما يسهم في تحقيق أهداف وطموحات الشباب الراغبين في دخول سوق العمل، ومساعدتهم على تخطي العقبات، التي تواجه صغار رواد الأعمال.

مشيراً إلى أن ذلك يأتي من خلال تقديم البرامج التأهيلية، التي تنظمها الغرفة سنوياً، من خلال مركز الفجيرة لدعم المشاريع الصغيرة، وتوفير الخدمات اللازمة، ضمن برنامج «بداية» إحدى مبادرات الغرفة.

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