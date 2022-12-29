الناقلات الوطنية تحلّق إلى 536 وجهة بنهاية 2022

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصلت الناقلات الوطنية توسيع وجهاتها أمام المسافرين خلال العام 2022، بعد تعافيها الكامل من تداعيات جائحة «كوفيد 19»، مدعومة بانتعاش الطلب على السفر، ومكانة الإمارات بوصفها وجهة عالمية مفضلة للسياحة والأعمال، وهو ما أهّلها لزيادة الخيارات أمام المسافرين وتوسيع شبكة وجهاتها حول العالم.

ونجحت الناقلات الوطنية خلال العام الجاري في التفوق على العديد من نظرائها إقليمياً وعالمياً من حيث عدد الوجهات والأداء التشغيلي والخدمات المقدمة للمسافرين. ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات «وام»، استناداً إلى بيانات رسمية حصلت عليها من الناقلات الوطنية، تصل رحلات الناقلات إلى نحو 536 وجهة حول العالم بما فيها الوجهات المشتركة، وذلك مع اقتراب نهاية 2022.

وجهات

وتشمل وجهات الناقلات الوطنية حالياً نحو 130 وجهة لطيران الإمارات، و66 وجهة للاتحاد للطيران، و114 وجهة لفلاي دبي، ونحو 190 وجهة للعربية للطيران انطلاقاً من مراكز عملياتها في الإمارات والمغرب ومصر، وتشمل «العربية للطيران أبوظبي»، فيما تضم محفظة ويز إير أبوظبي نحو 36 وجهة.

ومن المتوقع أن تواصل الناقلات الوطنية زخم النمو والانتعاش في الأعوام المقبلة، مستفيدة من الطلب القوي على السفر من الإمارات وإليها بعدما باتت في صدارة الوجهات المفضلة على مستوى العالم للسياحة والأعمال، لا سيما بعد النجاحات الضخمة التي حققتها الدولة في التعامل مع الجائحة، ونجاح إكسبو 2020 دبي، إلى جانب الاستعدادات لاستضافة مؤتمر «COP 28» في 2023.

سعة مقعدية

وتظهر بيانات أولية أن الإمارات حققت نمواً بنسبة 67.4 % في السعة المقعدية المجدولة على رحلات الطيران العاملة في مطارات الدولة خلال 2022، لتصل إلى 63.89 مليون مقعد مجدول، مقارنة مع 38.16 مليون مقعد في عام 2021، وفق أحدث بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

طيران الإمارات

تغطي «طيران الإمارات» حالياً شبكة واسعة، تشمل 130 وجهة في القارات الست، فيما تواصل العمل على توفير سعة مقعدية أكبر لتلبية الطلب المتنامي على السفر وتوفير مرونة وخيارات للمسافرين عبر دبي من وإلى مختلف الوجهات.

وسجلت مجموعة طيران الإمارات في النصف الأول من السنة المالية الجارية 2022 - 2023 أرباحاً صافية قياسية بلغت 4.2 مليارات درهم، محققة بذلك تحولاً بنحو 10 مليارات درهم من خسائر بلغت 5.7 مليارات درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، كما أنهت المجموعة النصف الأول بمركز نقدي قوي.

حيث بلغت أرصدتها 32.6 مليار درهم، ومع حلول 30 سبتمبر الماضي كانت الناقلة تسيّر رحلات ركاب وشحن إلى 140 مطاراً، باستخدام كامل أسطولها من طائرات البوينغ 777، و73 طائرة A380. وستستهل «طيران الإمارات» العام الجديد بإضافة رحلة يومية رابعة بين دبي وبانكوك اعتباراً من 1 يناير.

«فلاي دبي»

نجحت «فلاي دبي» في تحقيق نمو قوي في عملياتها التشغيلية خلال العام الجاري يزيد بنحو 80 % على مستويات ما قبل الجائحة في ظل الإنجازات العديدة التي حققتها الناقلة على صعيد الأداء التشغيلي والتوسع في الأسطول وشبكة الوجهات وتعزيز السمعة، وسط توقعات بأن تواصل أداءها القوي مع نمو من خانتين خلال العام 2023 و2024.

وشملت إنجازات «فلاي دبي» خلال العام الجاري نقل أكثر من 130 ألف مشجع من 171 دولة على متن 1290 رحلة بين مطاري آل مكتوم والدوحة الدوليين بين 21 نوفمبر و19 ديسمبر 2022، وذلك في أكبر عملية ربط جوي لرحلات طيران بين نقطتين في دولتين في يوم واحد على مستوى المنطقة.

ومن المتوقع أن تتسلم «فلاي دبي» نحو 17 طائرة جديدة خلال العام المقبل، من طراز «بوينغ 737 ماكس» مقارنة مع 21 طائرة تسلمتها الناقلة خلال العام الجاري، ليرتفع إجمالي الأسطول من 71 طائرة حالياً إلى 88 طائرة بنهاية 2023.

الاتحاد للطيران

نجحت «الاتحاد للطيران» في إضافة 3 وجهات جديدة خلال عام 2022، هي كريت اليونانية، وبكين وغوانزو الصينيتان، فيما أضافت «طيران الإمارات» 5 وجهات، من بينها بالي الإندونيسية، ولندن ستانستد، وريو دي جانيرو البرازيلية، وبوينس آيرس الأرجنتينية.

بينما أضافت «فلاي دبي» 20 وجهة، و«العربية للطيران» نحو 14 وجهة.وتستهدف «الاتحاد للطيران» مزيداً من التوسع في شبكة وجهاتها العالمية لتلبية زيادة الطلب على السفر عبر شبكة وجهات الشركة مع استئنافها خدمة الرحلات إلى كالكوتا في الهند.

فيما ستعمل على رفع عدد رحلاتها بين أبوظبي ونيويورك إلى رحلتين يومياً اعتباراً من أبريل 2023، بمعدل 14 رحلة أسبوعياً إلى مطار جون كينيدي الدولي من دون توقف.

العربية للطيران

استطاعت «العربية للطيران» تقديم خدماتها لأكثر من 9 ملايين مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام انطلاقاً من مراكز عملياتها المختلفة بزيادة 118 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وحققت أرباحاً صافية بلغت 867 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة قدرها 242 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضافت «العربية للطيران» خلال الأشهر التسعة الأولى نحو 10 طائرات جديدة إلى أسطول طائراتها مع توسيع شبكة وجهاتها عبر إطلاق 14 وجهة جديدة من مراكز عملياتها في الإمارات، والمغرب، ومصر، وأرمينيا.

ويز إير أبوظبي

تمكنت «ويز إير أبوظبي» من الوصول بعدد ركابها إلى مليون مسافر في 2022، إضافة إلى تسيير أكثر من 6 آلاف رحلة جوية منذ إطلاقها في يناير 2021. وتسيّر «ويز إير أبوظبي» رحلاتها إلى أكثر من 36 وجهة من خلال أكثر من 5 آلاف رحلة في عام 2022، وذلك من خلال أسطول حديث يضم 6 طائرات إيرباص إيه 321 نيو.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز