إينوك تنال «سيف الشرف» من مجلس السلامة البريطاني

المصدر: (دبي- البيان)

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نالت مجموعة إينوك جائزة «سيف الشرف» من مجلس السلامة البريطاني، للمرة الثانية، لتصبح بذلك واحدة من 94 منظمة حول العالم، تفوز بالجائزة المرموقة.

واستكملت المجموعة بنجاح عملية تدقيق من فئة 5 نجوم، من المجلس البريطاني .

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: تقدير مجلس السلامة البريطاني لتميزنا في إدارة مخاطر الصحة والسلامة في بيئة العمل، دلالة واضحة وجليّة على عمق التزامنا بتبنّي أفضل ممارسات إدارة الصحة والسلامة والبيئة.

والتي تجسّد جزءاً لا يتجزأ من ثقافة مجموعتنا. بالتطلّع قدماً، سنواصل التركيز على الحفاظ على سلامة موظفينا وشركائنا وعملائنا، بما يتماشى مع المعايير المتبّعة دولياً في الصحة والسلامة.

قال مايك روبنسون، الرئيس التنفيذي لمجلس السلامة البريطاني: حصول إينوك على تقييم خمس نجوم، بعد خضوعها لعملية التدقيق التي نجريها لأفضل ممارسات الصحة والسلامة، يعدّ إنجازاً لافتاً، يعكس مكانتها كمؤسسة سبّاقة، تلتزم بمواصلة تحسين تدابير الصحة والسلامة، وتتميّز في إدارة مخاطر الصحة والسلامة للموظفين.

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