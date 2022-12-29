شراكة لـ«شراع» مع «دي إم زي» لدعم نجاح رواد الأعمال في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» توقيع شراكة مع برنامج «دي إم زي» (DMZ) الذي يستهدف تطوير بيئة داعمة للشركات الناشئة، لتعزيز نجاح رواد الأعمال في الشارقة، عبر تمكين 15 شركة ناشئة في الإمارة من الاستفادة من البرنامج.

جاء ذلك خلال زيارة لوفد من «DMZ» إلى مركز «شراع» بحث خلالها الطرفان أهم استراتيجيات بناء القدرات التي من شأنها الارتقاء بمشهد ريادة الأعمال في الشارقة، والحاجة إلى تطوير بيئة حاضنة للشركات الناشئة لما لها من تأثير كبير على الاقتصادات المحلية.

ومن المقرر أن تنضم 15 شركة ناشئة اختيرت في الدورة الأخيرة من «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال» التي أقيمت نهاية الأسبوع الماضي، إلى برنامج (DMZ) المكثف لمدة أسبوعين في «مطار تورونتو بيرسون الدولي»، بهدف التعرف إلى أهم أساليب وعمليات توسعة نطاق الأعمال المتبعة في أمريكا الشمالية، مع إمكانية الوصول إلى شبكة (DMZ) العالمية لاستكشاف أسواق جديدة من أجل التوسع في الأعمال.

وقالت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لـ(شراع): تأتي الشراكة تأكيداً على التزام الشارقة ومركز «شراع» بتعزيز التميز في ريادة الأعمال من خلال تقديم بيئة حاضنة للمشاريع المبتكرة والمستدامة والمجتمعية الطموحة، ونحن على ثقة أن خبرة ودعم (DMZ) المعروفة عالمياً ستسهم في تسريع أعمال الشركات الناشئة في الشارقة.

نجاح

وقال عبدالله الصنوبر، المدير التنفيذي لـ(DMZ) والرئيس التنفيذي لـ(DMZ Ventures): نجحت الشارقة في تعزيز مكانتها باعتبارها مركزاً للمشاريع الناشئة المزدهرة والمبتكرة، حيث استقطبت الشركات الناشئة العالمية كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويسعدنا أن نعمل مع مركز «شراع» لتعزيز تأثير ريادة الأعمال في جميع أنحاء العالم.

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