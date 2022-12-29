جائزة الشارقة للمالية العامة تختتم سلسلة جولات تعريفية

المصدر: (الشارقة- البيان)

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أعلنت جائزة الشارقة للمالية العامة، في دورتها الثانية، اختتام سلسلة المرحلة الأولى لجولاتها التعريفية في عدد من الدول العربية، التـي شملت الأردن وتونس والجزائر وسلطنة عمان، فيما يستمر تلقي ملفات المشاركة من المؤسسات والأفراد، لغاية نهاية يناير المقبل.

وجاءت الورش بحضور ومشاركة الدكتور ناصر القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بجامعة الدول العربية، ووليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة، عضو مجلس أمناء الجائزة، والشيخ راشد بن صقر القاسمي، أمين عام الجائزة، بالإضافة إلى حسن باشا مستشار الجائزة، وناصر كشواني، من فريق عمل الدعم اللوجيستي في الأمانة العامة للجائزة بدائرة المالية المركزية، ومجموعة من ممثلي الجهات الحكومية المعنية بإدارة المال العام وإدارة الجودة والتميز.

وقال الشيخ راشد بن صقر القاسمي، إن الورش والمنتديات التعريفية عقدت بين أكتوبر وديسمبر من العام الحالي، بتنظيم وتعاون بين الدائرة المالية المركزية بالشارقة، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.

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