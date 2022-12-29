«الاقتصاد» تعزز استفادة الشركات الصغيرة من «الفرنشايز»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت وزارة الاقتصاد برنامج ScaleUp Franchise بالشراكة مع شركة «امتياز» Emtiyz المتخصصة في الامتيازات التجارية (الفرنشايز).

حيث يأتي البرنامج ضمن مبادرات المرحلة الثانية من «موطن ريادة الأعمال».

وأكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن الوزارة مستمرة في تقديم الدعم لبيئة ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة في الدولة، وتطوير شراكتها مع القطاعين الحكومي والخاص، وذلك في إطار مشروع موطن ريادة الأعمال، بما يعزز من الممكنات لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز وصولهم إلى الفرص وتوسيع أعمالهم.

وأضاف: «يهدف برنامج ScaleUp Franchise إلى تطوير نظم العمليات الداخلية لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة بمجال الامتياز التجاري، ودعم قدرتها وتزويدها بالخبرات والمعرفة حتى تصبح جاهزة للاستفادة من النظم العالمية للامتياز التجاري، بما يدعم خططها التوسعية والاستثمارية بالأسواق المحلية والإقليمية والعالمية».

دعم تسويقي

وأشار إلى أن البرنامج يسهم أيضاً في تزويد الشركات بكل الخدمات القانونية والتشغيلية والمالية الخاصة بأنظمة الامتياز العالمية، عبر حصولها على الاستشارات القانونية والدورات التدريبية المتخصصة، إضافة إلى تقديم الدعم التسويقي للعلامات التجارية للشركات لمدة تصل إلى 10 سنوات، بما يساعدها على استقطاب المستثمرين، وتدشين فروع جديدة محلياً وعالمياً.

وأوضحت وزارة الاقتصاد أن البرنامج سيتم تنفيذه على مرحلتين، حيث تستمر المرحلة الأولى لمدة 8 أسابيع وتضم 25 شركة صغيرة ومتوسطة، والمرحلة الثانية تصل مدتها 6 أشهر، وتهدف إلى ضمان تحقيق الجاهزية الكاملة للامتياز التجاري للشركات المشاركة بالبرنامج.

ويندرج ScaleUp Franchise ضمن أحد مسارات برنامج «منصة دعم الشركات السريعة النمو»، الذي يأتي ضمن أحد المحاور الرئيسية الثلاثة لـ «موطن ريادة الأعمال». وتدعو الوزارة كل الشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية الراغبة في المشاركة بالبرنامج التقديم من خلال هذا الرابط: The Entrepreneurial Nation.

شروط

ووضعت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركة «امتياز»، مجموعة من الشروط لاختيار الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في البرنامج من أهمها، أن تكون الشركة لديها رخصة تجارية في الدولة بما فيها المناطق الحرة، وأن يكون مشروع الشركة حقق أرباحاً خلال العام المالي الماضي، وتوقيع عقد الاستثمار المشترك لمدة 10 سنوات، وحضور كل الدورات التدريبية.

وكانت الوزارة أطلقت المرحلة الأولى من «موطن ريادة الأعمال» في نوفمبر عام 2021، حيث يعد منصة شاملة تستهدف دعم نمو الشركات الناشئة في الدولة وخلق مناخ ملائم لتوسع أنشطتها، وتقديم الدعم لأكثر من 8000 شركة ناشئة ومشروع ريادي من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة وتحويل أكثر من 20 شركة ناشئة إلى شركات مليارية (يونيكورن) بحلول عام 2031.

كما جرى إطلاق المرحلة الثانية من «موطن ريادة الأعمال» في أكتوبر 2022، وتضمنت إطلاق 10 برامج جديدة بالتعاون مع مجموعة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين العالميين لدعم نمو وتوسع الشركات الصغيرة والمتوسطة انطلاقاً من الإمارات وصولاً إلى العالمية، وتم إطلاق أولى مبادرات المرحلة الثانية أخيراً وتضمنت عقد شراكات مع أسواق متنوعة إقليمية وعالمية، شملت السعودية وكوريا الجنوبية، والهند، ولاتفيا.

خبرة

وتمتلك شركة «امتياز» خبرة تفوق 24 عاماً في مجال الامتياز التجاري، وتعتبر أيضاً خدمة مقدمة من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وذلك لتطوير وتأهيل الشركات المحلية والإقليمية على نظم الامتياز التجاري، وتميزت الشركة بنقلة نوعية في جميع مجالات وخدمات الفرنشايز ومنها توفير عقود فرنشايز تلائم القوانين الإقليمية والحقوق الفكرية في مجال الامتياز التجاري.

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