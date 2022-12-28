مدهش ودانة يدخلان البهجة والسرور على الأطفال في مراكز التسوق

المصدر: دبي - البيان

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رحب مدهش ودانة الشخصيتان المحبوبتان في دبي بضيوف دبي كباراً وصغاراً في مراكز التسوق، في جميع أنحاء المدينة كجزء من الاحتفالات بمهرجان دبي للتسوق. ويُعرف الثنائي مدهش ودانة بدورهما في إدخال البهجة ورسم الابتسامة على وجوه الجمهور والمتسوقين في مراكز التسوق والمواقع الشهيرة في جميع أنحاء دبي.

ولهذا العام وجد الثنائي في سيتي سنتر مردف في 26 ديسمبر، كما سيوجد الثنائي في ابن بطوطة مول في 27 ديسمبر، في الرابعة عصراً والسادسة مساء والثامنة مساء والتاسعة مساء، وفي سيتي ووك في 28 ديسمبر، في الساعة السادسة مساء والسابعة مساء والثامنة مساء والتاسعة مساء.

تتميز الدورة الثامنة والعشرون من مهرجان دبي للتسوق بمجموعة واسعة من العروض الترفيهية، وحفلات أشهر الفنانين في مراكز التسوق والوجهات الشهيرة في جميع أنحاء المدينة، وتتضمن عروضاً استثنائية لمجموعة من أشهر فرق الرقص والموسيقيين والمغنين والممثلين والسيرك والفنانين الكوميديين.

كما تشمل المواهب العالمية، التي تزور دبي للاحتفال بمهرجان دبي للتسوق، ومشاركة المسرح مع مدهش ودانة بعض المتنافسين من برامج America’s Got Talent و British’s Got Talent.

يسعى مدهش ودانة لنشر البهجة والفرح أثناء تجولهم في دبي، خلال المهرجانات والفعاليات، التي تُقام على مدار العام، ويشجعون الجميع على الاستمتاع بالعديد من التجارب، التي تقدمها دبي سواء لسكانها أو زوارها.

يمكن للجميع التسوق والربح والاستمتاع بالعروض الترفيهية مع مهرجان دبي للتسوق في الفترة من 15 ديسمبر 2022 حتى 29 يناير 2023.

حيث يقدم المهرجان عروضاً ترفيهية عالمية وفعاليات مبتكرة وجوائز قيمة. ويُعد مهرجان دبي للتسوق أطول مهرجان تسوق على مستوى العالم، وتحول على مدار 28 عاماً الماضية إلى احتفال مميز للمواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء، ويتضمن المهرجان هذا العام مشاركة مجموعة واسعة من العلامات التجارية المحلية والعالميةـ

بالإضافة إلى الحفلات الموسيقية الحية والأسواق المفتوحة والمطاعم، والكثير من التجارب الأخرى.

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