5 توجهات ترصدها سيسكو للحد من مخاطر تكنولوجيا المعلومات

المصدر: دبي - البيان

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نشرت شركة سيسكو تقرير الوصول الموثوق لعام 2022، الصادر عن شركة «ديو سيكيورتي» للخدمات الأمنية، مزود الوصول الآمن والمصادقة متعددة العوامل التابع لشركة سيسكو. وحمل التقرير اسم «تسجيلات الدخول في الوقت الخطر»، ويحلل بيانات تم جمعها من 13 مليار عملية مصادقة من حوالي 50 مليون جهاز مختلف حول العالم، تم صنعها بواسطة «سيسكو ديو».

ويوضح التقرير بشكل عام أن الشركات تدرك أهمية المصادقة متعددة العوامل والتقنيات التي لا تحتوي على كلمات مرور، وتستخدمها كوسائل مهمة للحد من المخاطر، وحماية أمن تكنولوجيا المعلومات.

وقال فادي يونس، رئيس الأمن السيبراني وقسم تزويد الخدمات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط لدى سيسكو: «يمهد اعتماد الرقمنة في المنطقة وخارجها الطريق لزيادة التهديدات السيبرانية على جميع المستويات في الشركات. ومع اعتماد الشركات الصارم لنماذج العمل الهجين والعمل عن بعد، أصبحت أجهزة الأعمال التي لا غنى عنها مثل الحواسيب والهواتف المحمولة أكثر عرضة للهجمات السيبرانية من ذي قبل.

نعتقد في سيسكو أن قادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات بحاجة إلى تدريب، وبشكل أساسي إلى تشجيع القوى العاملة في شركاتهم على اعتماد المصادقة متعددة العوامل والتقنيات التي لا تحتوي على كلمات مرور لزيادة حماية وأمان أصولهم».

ورصد تقرير سيسكو 5 توجهات وأفكار مهمة للحد من المخاطر وأمن تكنولوجيا المعلومات:

1. استمرار زيادة اعتماد التقنيات التي لا تحتوي على كلمات مرور: تُظهر بياناتنا زيادة بنسبة 50 % في الحسابات التي تسمح بمصادقة «WebAuthn» وزيادة بواقع خمسة أضعاف في استخدام «WebAuthn» منذ أبريل 2019.

2. توقف البيانات البيومترية: ظلت النسبة المئوية للهواتف المزودة ببيانات بيومترية ممكّنة ثابتة عند حوالي 81 % (زيادة طفيفة بالمقارنة مع العام 2021)، ما يشير إلى توقف التقدم نحو البيانات البيومترية في جميع المجالات.

3. المصادقة متعددة العوامل تواصل دعم كلمات المرور: تحافظ المصادقة متعددة العوامل على قوتها مع زيادة أمان إضافي عبر استخدام كلمة المرور التقليدية فقط. وارتفع عدد المصادقات متعددة العوامل التي تستخدم خدمات شركة ديو بنسبة 38 % خلال العام الماضي.

4. زيادة مستمرة في استخدام الحوسبة السحابية: يُعزى العدد المتزايد من المصادقات إلى زيادة استخدام التطبيقات السحابية بنسبة 24 % خلال العام 2022.

5. نظام العمل الهجين والعودة إلى المكتب: بلغت عمليات المصادقة عن بُعد ذروتها في العام 2020، لكنها بدأت بالتراجع منذ ذلك الحين.

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