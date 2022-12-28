«دبل تري من هيلتون» يفتح أبوابه ويضيف 228 غرفة فندقية إلى سياحة الفجيرة

المصدر: الفجيرة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

افتتح فندق دبل تري من هيلتون مدينة الفجيرة الراقي، أبوابه أمام الضيوف، اليوم 28 ديسمبر 2022، والفندق الجديد الذي يقع في مركز الطيف للأعمال على مدخل المدينة، ويتّصل بالطيف مول، يضم 19 طابقاً، تشمل 228 غرفة، منها 14 جناحاً، فضلاً عن مطعمَين، هما بيسترو 1550، ودرّة كافيه، الجاهزين لاستقبال الضيوف الآن، أما ستريت كالتشر.

فمن المقرر افتتاحه في منتصف 2023. يقع الفندق على بُعد مسافة قصيرة من الشاطئ، فيتيح الوصول بسهولة إلى وسط المدينة. والفندق يجسّد روح الحداثة والأناقة، مع نفحة من الطابع المحلي، ويُشكّل نقطة انطلاق لاستكشاف طبيعة الفجيرة الخلّابة، وبعض الوجهات التي تحتفي بجمال طبيعي أخّاذ.

وقال فيكرام جموال، المدير العام للفندق: «غمرنا الفرح والفخر، عند وضع اللمسات الأخيرة على فندق دبل تري من هيلتون مدينة الفجيرة. فقد شيّدنا فندقاً عالمي المستوى، يرتقي بخيارات الإقامة، وتناول الطعام في المدينة، إلى مستوى غير مسبوق، ويعكس قِيم علامتنا القائمة على كرم الضيافة، وحُسن المعاملة للمقيمين والضيوف، على حد سواء».

لا شك في أنّنا قد بنينا مساحة مبتكرة، تحافظ على تقاليد المجتمع المحلي من جهة، وتجسّد أروع مزايا الفجيرة، بصفتها مدينة ساحلية نابضة بالحياة، من جهة أخرى. ويُعتبر فندقنا الوجهة المثالية التي تجمع الأشخاص، إما لعقد الاجتماعات والاحتفال بالمناسبات المهمة.

ويضم فندق دبل تري من هيلتون مدينة الفجيرة، قاعات حفلات استثنائية ومثالية، لحفلات الزفاف أو المناسبات العائلية، فضلاً عن مساحة أنيقة قابلة للتعديل ومتعددة الأغراض، تُعتبر الأكبر في المدينة، وتتّسع لما يصل إلى 1000 ضيف، بحيث تم تجهيزها بأحدث التقنيات، لضمان تجربة سلسة للمضيفين والضيوف.

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