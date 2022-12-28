عروض الشارقة للتسوق تواصل تخفيضاتها الكبرى

المصدر: الشارقة - البيان

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تواصل عروض الشارقة للتسوق، التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة في كافة مدن ومناطق الإمارة، وتستمر حتى 29 من يناير 2023، فعالياتها المميزة مسجلة في أسبوعها الثاني، زيادة كبيرة في أعداد المتسوقين.

حيث أسهمت الأجواء السياحية والاحتفالية، والأنشطة الترفيهية في استقطاب الزوار من داخل إمارة الشارقة وخارجها، للاستمتاع بأجمل شتاء في العالم، وعيش تجارب تسوق لا مثيل لها، في ظل العروض التسويقية والتخفيضات الكبرى التي وصلت إلى 75 %، على أفخر العلامات التجارية العالمية، ومختلف أنواع البضائع الاستهلاكية.

ونجحت عروض الشارقة للتسوق، منذ انطلاقها في الـ 15 من ديسمبر 2022، في تحقيق ارتفاع ملحوظ في نسبة نمو مبيعات المراكز والمحلات التجارية المشاركة، وتحقيق إيرادات مرتفعة.

وذلك بناء على الأرقام التي عكست زيادة في قسائم المشتريات، إلى جانب ارتفاع عدد المتسوقين المشاركين في السحوبات التي أطلقتها مراكز التسوق على جوائز وهدايا قيّمة، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على قطاع تجارة التجزئة، وأسهم في كسب رضا التجار، والعديد من القطاعات الاقتصادية.

نجاحات متواصلة

وقال إبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بالغرفة، المنسق العام للعروض: تعد «عروض الشارقة للتسوق»، أحد أهم الفعاليات السنوية التي تنظمها الغرفة، انطلاقاً من حرصها على إبراز مكانة الشارقة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية.

فضلاً عن المساهمة في تنشيط الحركة التجارية في الأسواق، وتحقيق النمو المستدام لها، ولقد تمكنت الغرفة من تحقيق هذه الأهداف، وخاصة في ظل ما تشهده العروض حتى الآن من نجاحات متواصلة، والمتمثلة بالإقبال الكبير من المتسوقين، وارتفاع بنسبة المبيعات لدى مراكز التسوق ومحلات البيع بالتجزئة.

مشيراً إلى أن التأثيرات الإيجابية للحملة، ترجع إلى تنوع الفعاليات والبرامج الترفيهية التي تشهدها عروض الشارقة للتسوق، وزيادة إقبال المتاجر على المشاركة في التخفيضات، وطرح عروض متنوعة، إلى جانب توقيتها الهام، الذي يتزامن مع موسم الأعياد ورأس السنة الميلادية، فضلاً عن أجواء موسم الشتاء، الذي يعد أجمل المواسم لزيارة الشارقة، والاستمتاع بكل ما تقدمه المدينة بأفضل الأسعار والتخفيضات.

تجارب عالمية

من جانبها، قالت هناء السويدي رئيس قسم المهرجانات والعروض في غرفة تجارة وصناعة الشارقة: تتجدد عروض الشارقة للتسوق كل عام، لتقدم تجارب مميزة لسكان وزوار إمارة الشارقة، خاصة في ظل اعتماد غرفة تجارة وصناعة الشارقة، على آليات عمل مبتكرة، لخلق أجواء تتناسب ومفهوم العروض الترويجية.

والفعاليات الترفيهية، الأمر الذي ساهم في استقطاب عدد كبير من الزوار، الذين يحظون بأجمل الأوقات في مشاهدة الفعاليات الشتوية المصاحبة، التي تقدمها مجموعة فريدة من الوجهات والمعالم السياحية، ومراكز التسوق المميزة، التي تشتهر بها إمارة الشارقة.

مشيرة إلى أن سكان وزوار الإمارة، ينتظرهم العديد المفاجآت السارة، والفعاليات الترفيهية، خلال الفترة المقبلة، والتي يمكن لجميع أفراد العائلة الاستمتاع بها، داعية إلى اغتنام هذه الفرصة، وزيارة المراكز للتعرف إلى العروض الكبرى، والمفاجآت التي تخبئها العروض.

وتشمل «عروض الشارقة للتسوق»، باقة متنوعة من الفعاليات الترفيهية المخصصة للأطفال، ومن ضمنها ركن كوكوميلون في «الواحة مول» الشارقة، فيما سيتم تنظيم عرض للأطفال من «مستر أي» في ميغا مول، وذلك خلال الفترة من 29 ديسمبر الجاري وحتى 1 يناير 2023، كما تشهد عرض الشارقة للتسوق، العديد من الأنشطة التسويقية، بالإضافة إلى سحوبات على المشتريات، وتخفيضات كبرى على المنتجات والملابس والعطور والإلكترونيات والأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ ومعدات الرحلات الخارجية وغيرها.

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