80 جائزة تحصدها وجهات جزيرة ياس خلال 2022

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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كشفت جزيرة ياس، وجهة الترفيه في أبوظبي، عن استعداداتها لاختتام عام 2022 بطريقة مميزة مع فوزها بأكثر من 80 جائزة وتكريم في مختلف المجالات.

حيث نالت الجزيرة مجموعة من الجوائز المحلية والعالمية، بفضل محفظتها الغنية بالوجهات الترفيهية عالمية المستوى، والفنادق الفاخرة والمنتجعات والمطاعم الشهيرة مع خدمة العملاء عالمية المستوى من خلال العديد من المنصات المحلية والإقليمية والعالمية.

وقال محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة مجموعة ميرال: «يثبت حصولنا على مجموعة كبيرة من الجوائز والأوسمة نجاح فرقنا في تسجيل عام جديد من النجاح، وذلك بفضل الجهود الدؤوبة لتعزيز مكانة الوجهة، وتوفير مزيد من التجارب الغنية.

ويؤكد حصولنا على أكثر من 80 جائزة، مكانة جزيرة ياس كوجهة عالمية للترفيه، حيث تحتضن الجزيرة مجموعةً من الوجهات والتجارب الحائزة على جوائز، لتسهم في التطور الشامل الذي يشهده قطاع السياحة في أبوظبي».

معالم جذب

فازت مدن ياس الترفيهية عالمية المستوى، وغيرها من التجارب المبتكرة، ومعالم الجذب الفريدة على الجزيرة بسبع جوائز في حفل توزيع جوائز السفر العالمية لعام 2022، حيث حصدت جزيرة ياس جائزة الوجهة الترفيهية الرائدة في العالم لعام 2022، كما فازت بجائزة مشروع التطوير السياحي الرائد في الشرق الأوسط للعام الرابع على التوالي، ما يعكس شهرتها العالمية الواسعة بصفتها مركزاً للترفيه والتسلية.

كما حازت عالم فيراري أبوظبي للمرة الثانية على التوالي على جائزتي المدينة الترفيهية الرائدة في العالم 2022، والمدينة الترفيهية الرائدة في الشرق الأوسط 2022. فيما أحرزت مدينة ياس ووتروورلد المائية بتصميمها الإماراتي جائزة المدينة المائية الرائدة في الشرق الأوسط 2022.

وحصلت عالم وارنر براذرز أبوظبي على جائزة وجهة الجذب السياحية الرائدة في الشرق الأوسط 2022.

وفازت كلايم أبوظبي وجهة المغامرات الاستثنائية التي حطمت العديد من الأرقام القياسية، والتي تضم أكبر غرفة طيران داخلية في العالم، وأعلى جدار تسلق داخلي في المنطقة، بجائزة وجهة المغامرات السياحية الرائدة في الشرق الأوسط 2022.

وجهة عائلية

حصلت جزيرة ياس على عدد من الجوائز خلال حفل توزيع جوائز أريبيان بيست أوف بيست في المنطقة العربية، حيث حصلت عالم وارنر براذرز على جائزة أفضل وجهة عائلية، كما حصد عالم فيراري أبوظبي جائزة أفضل مدينة ترفيهية داخلية، وكلايم أبوظبي على جائزة أفضل منتزه ترفيهي داخلي، فيما حازت جزيرة ياس على جائزة أفضل وجهة ترفيهية.

إنجاز متميز

حصلت المدن الترفيهية ووجهات الجذب السياحي في جزيرة ياس على التكريم ضمن ثلاث فئات على مستوى المنطقة في حفل توزيع جوائز السفر العالمية، والتي تشيد بالوجهات السياحية والفنادق ومعالم الجذب العالمية. وفازت ياس ووتروورلد بجائزة أفضل مدينة مائية في الشرق الأوسط، وعالم وارنر براذرز أبوظبي على جائزة أفضل وجهة عائلية في الشرق الأوسط.

نالت محفظة جزيرة ياس من الفنادق والمطاعم إشادةٍ كبيرة خلال عام 2022 ضمن عدة فئات، بما فيها تجارب الطعام والشراب والترفيه ورياضات السيارات والغولف. وفازت حلبة مرسى ياس وسباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي بالجائزة الذهبية لأفضل فعالية رياضية لهذا العام، وأفضل حملة تسويقية رياضية، وأفضل تفاعل للجماهير في حدث رياضي احترافي خلال حفل توزيع جوائز قطاع الرياضة السنوية.

وحصل فندق دبليو أبوظبي جزيرة ياس على تكريم من جوائز مجلة واتس أون المرموقة في الإمارات، حيث حاز على جائزة الإقامة الفاخرة المفضلة، ووجبة البرانش المفضلة.

كما حصل الفندق على جائزة أفضل فندق للأعمال في أبوظبي من جوائز مجلة بزنس ترافيلر، ونال مطعم جراج جائزة أفضل مطعم لتناول الطعام طوال اليوم من جوائز فاكت دايننج. كما حاز فريق فندق دبليو أبوظبي على تكريم في حفل توزيع جوائز هوتليير الشرق الأوسط، حيث حصلت أزنيف بوغوصيان على جائزة أفضل خبير إدارة فنادق من فئة الشباب لعام 2022.

وكرمت جوائز مجلة واتس أون عدداً من المطاعم في ياس باي، بما فيها مطعم لايت هاوس الذي حاز جائزة المطعم الأوروبي المفضل، ومطعم زيرا من بودا بار الذي حاز على جائزة المطعم الهندي المفضل، وكانت جائزة ركن المشروبات المفضل من نصيب مطعم سيدهارتا لاونج من بودا بار، وجائزة تجربة الإقامة المفضلة من نصيب كافيه ديل مار، وجائزة مطعم اللحوم المفضل من نصيب مطعم هانتر آند باريل.

كما كرمت جوائز المجلة المقهى البلجيكي في جزيرة ياس، الذي حاز على جائزة أفضل مطعم وركن مشروبات، بينما فاز ستيلز بجائزة أفضل مطعم لتجارب السيدات، وحصل مطعم فيليني جاردن في جزيرة ياس على جائزة فاكت داينينج 2022 كوجهة مفضلة لتناول الطعام في الهواء الطلق.

وحصل ياس مول على جائزة أفضل وجهة وتجربة غامرة للعام ضمن حفل توزيع جوائز التجزئة والترفيه العالمية، إضافة إلى جائزة الابتكار في التكنولوجيا.

وبدورها، فازت عروض نمط الحياة وتجارب تناول الطعام والشراب بالعديد من الجوائز التي تقدمها مجلات معنية بآراء العملاء مثل مجلة واتس أون، التي منحت عالم فيراري أبوظبي جائزة وجهة الجذب المفضلة وعالم وارنر براذرز أبوظبي جائزة وجهة الجذب الأكثر شعبية، كما حصل مرسى ياس على جائزة العلم الأزرق البيئية، بالإضافة إلى جائزة المرساة الذهبية البلاتينية من التصنيف الخامس، التي تحتفي بتميز المرسى.

تكريمات القطاع

استمرت المنتزهات الترفيهية في جزيرة ياس في الحصول على إعجاب القطاع على الصعيد العالمي خلال عام 2022، وفازت بالعديد من التكريمات خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز ستيفي العالمية، والتي تحتفي بالتميّز في القطاع، حيث حازت كلّ من عالم فيراري أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي على التكريم بفضل تميزهما الفائق في التجارب الترفيهية للعملاء، وحصدت ياس ووتر وورلد جائزة الإنجاز المتميز في فئة الفعاليات الحية.

كما منحت جوائز ستيفي عالم فيراري أبوظبي الجائزة البرونزية للابتكار في فئة الاستفادة من الفعاليات، بينما حصلت ياس ووتروورلد على الجائزة الفضية للابتكار في الفعاليات الاستهلاكية، بالإضافة إلى حصول عالم وارنر براذرز أبوظبي على الجائزة الذهبية للابتكار في فئة التعاون مع المشاهير.

كما حازت جزيرة ياس على تكريم من جوائز إيفي العالمية، حيث حصلت على الجائزة الذهبية لحملتها عيش إجازتك صح في جزيرة ياس، إضافةً إلى جائزتين فضيتين تكريماً لحملة رئيس سفير شؤون جزيرة ياس.

إضافة إلى ذلك حصدت جزيرة ياس مجموعة من جوائز سمارتيز، حيث نالت أغنية ياس ياس بيبي الجائزة الذهبية لحملة الترويج الصوتي، والجائزة الذهبية للترويج في المنصات الرقمية، والجائزة الفضية لأفضل فيديو طويل / قصير عن حملة سفير شؤون جزيرة ياس، والجائزة الفضية لحملة رئيس شؤون الجزيرة للترويج في المنصات الرقمية والتجارة الاجتماعية والتعاون مع مشاهير التواصل الاجتماعي وتسويق الشراكات.

كما منحت جوائز سمارتيز جزيرة ياس الجائزة البرونزية في فئة جذب العملاء لحملة سفير شؤون جزيرة ياس، والجائزة البرونزية في تجربة العلامة التجارية لأغنية ياس ياس بيبي.

وعززت جزيرة ياس إنجازاتها في القطاع مع الفوز بجائزة ذهبية وجائزتين فضيتين في حفل توزيع جوائز جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة، حيث حصلت الحملة التي كان وجهها الترويجي النجم العالمي كيفن هارت على جائزة أفضل توظيف لمشاهير التواصل الاجتماعي / سفير العلامة تجارية وجائزة أفضل حملة سياحة وسفر، كما حصدت أغنية ياس ياس بيبي جائزة أفضل حملة خدمات استهلاكية.

إعجاب العملاء

كما نالت مدن ياس الترفيهية إعجاب العملاء من خلال المنصات الشهيرة عالمياً والمعنية بآراء الزوّار مثل تريب أدفايزر. وحصد كل من عالم فيراري أبوظبي وياس ووتروورلد وعالم وارنر براذرز أبوظبي وكلايم أبوظبي على جائزة اختيار المسافرين 2022، وتستند جوائز تريب أدفايزر على آراء ومراجعات ملايين المسافرين من جميع أنحاء العالم للإشادة بأفضل الوجهات السياحية من حيث الخدمة والجودة ورضا العملاء.

الارتقاء بمعايير القطاع

أطلقت جزيرة ياس تقنية فيس باس للتعرف على الوجه في مدن ياس الترفيهية للمرة الأولى في عام 2021 كجزءٍ من سعي الجزيرة لتصبح وجهةً متطورة تستخدم أحدث التقنيات، والتي نالت تكريماً هذا العام خلال حفل توزيع جوائز امتياز المدن الترفيهية، إضافة إلى الجائزة الذهبية من ستيفي عن فئة أفضل ابتكار ومنتج استهلاكي.

وحصدت جزيرة ياس مجموعة من الجوائز المميزة في حفل توزيع جوائز مجلس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للترفيه والجذب السياحي مينالاك، حيث نالت كلايم أبوظبي جائزة أفضل منطقة ترفيهية للرياضة / المغامرة وجائزة أفضل تصميم لمنشأة.

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