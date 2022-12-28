صافي استثمارات الأجانب في الأسهم المحلية يناهز 30 مليار درهم في 2022

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

ناهز صافي استثمارات الأجانب غير العرب في الأسهم المحلية حاجز 30 مليار درهم خلال العام الجاري 2022، بدعم رئيسي من الجاذبية الاستثمارية للأسواق المحلية وقوة الاقتصاد الوطني، وبما يتماشى مع خطط الأسواق لتحقيق أهدافها الطموحة وضمان تنافسيتها عالمياً، في ضوء دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة، وتماشياً مع مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071.

ومن المستهدف استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في الأسواق المحلية خلال العام القادم 2023 في ظل متانة الاقتصاد الإماراتي إضافة إلى الأداء المالي القوي للشركات المُدرجة، وتركيز المستثمرين الأجانب على اقتناص الفرص المتاحة في الأسهم الإماراتية التي باتت تلعب دوراً مهماً في دعم حيوية الاقتصاد الوطني، لا سيما وأنها أصبحت من أولويات السياسة المالية والاقتصادية.

وأظهر رصد وكالة أنباء الإمارات "وام"، استنادا إلى بيانات سوقي أبوظبي ودبي الماليين، تحقيق المستثمرون الأجانب غير العرب مشتريات في أسواق الأسهم المحلية بقيمة 137 مليارا و103 ملايين و149 ألف درهم خلال العام الجاري مقابل مبيعات بنحو 107 مليارات و817 مليونا و140 ألف درهم في الفترة نفسها بصافي استثمار 29.3 مليار درهم كمحصلة شراء.

وبحسب البيانات، وصلت مشتريات المستثمرين الأجانب غير العرب في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى نحو 90 مليارا و901 مليون درهم في 2022 مقابل مبيعات بنحو 66 مليارا و663 مليون درهم بصافي استثمار 24.2 مليار درهم كمحصلة شراء.

وبلغت مشتريات المستثمرين الأجانب غير العرب في سوق دبي المالي نحو 42 مليارا و201 مليون درهم منذ بداية العام الجاري مقابل مبيعات بنحو 41 مليارا و153 مليون درهم بصافي استثمار جاوز 5.04 مليار درهم كمحصلة شراء.

وتأتي الاستثمارات الأجنبية الضخمة في أسواق المال المحلية خلال العام الجاري 2022، في الوقت الذي تتصدر فيه دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً والـ 19 عالمياً، من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بحسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي للعام 2022 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد".

وتواصل الأسواق المالية في الدولة جهودها لجذب مزيد الاستثمارات الأجنبية من خلال إدراج العديد من الشركات ذات الأسس القوية والملاءة المالية المرتفعة، في خطوة تستهدف مضاعفة القيمة السوقية إلى حدود 6 تريليونات درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة من مستوياتها البالغة حالياً نحو 3.2 تريليون درهم، بالإضافة إلى قيام العديد من الشركات المدرجة برفع الحد الأعلى لنسبة تملّك الأجانب لدى أضخم الشركات المساهمة العامة المدرجة في الدولة، وهو ما أسهم زيادة مشاركة المستثمرين الدوليين في الأسواق.

وتهدف استراتيجية سوق أبوظبي للأوراق المالية "ADX One" إلى تعزيز جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب، حيث تشتمل الاستراتيجية على طيف من المنتجات والخدمات المبتكرة بما في ذلك عمليات الإدراج الجديدة، وإطلاق التداول بالمشتقات، وتسريع مسيرة التحول الرقمي وتعزيز التفاعل مع العملاء.

فيما يواصل سوق دبي المالي استراتيجيته الطموحة لجذب المستثمرين مع توسع السوق في تنويع فئات الأصول من خلال تداول العقود الآجلة للنفط والمزيد من العقود الآجلة للأسهم جنباً إلى جنب مع الأسهم وصناديق الاستثمار العقاري وصناديق المؤشرات المتداولة بما يعزز مكانته بين أبرز الأسواق الإقليمية من حيث تنوع الفرص الاستثمارية وفئات الأصول، بالإضافة إلى تكامل البنيتين الأساسية والتنظيمية في السوق وفق أفضل الممارسات مما أسهم في إنجاز العديد من المبادرات وفي مقدمتها الاكتتابات العامة الأولية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز