افتتاح أول فندق «إن إتش كوليكشن» بالمنطقة في دبي فبراير 2023

المصدر: دبي - البيان

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تستعد شركة سيفن تايدز، مطور المشاريع الفندقية والسكنية والتجارية الفاخرة في الإمارات، لافتتاح أول فندق إن إتش كوليكشن في منطقة الشرق الأوسط وفي دولة الإمارات أمام الجمهور في شهر فبراير 2023.

يتألف فندق إن إتش كوليكشن دبي النخلة من 533 غرفة، ويقع ضمن مشروع سيفن تايدز سيفن بالم، وهو مجمع مؤلف من برجين، يطل على بحيرة نخلة جميرا المشهورة عالمياً في دبي.

تتم إدارة فندق إن إتش كوليكشن دبي النخلة من قبل مجموعة فنادق ماينور، حيث يقع الفندق الجديد بجوار مشروع سيفن تايدز سيفن بالم السكني، ويوفر البرج، الذي يضم فندق إن إتش كوليكشن دبي النخلة، مجموعة متنوعة من خيارات الإقامة الراقية والمرافق المتميزة ومنافذ بيع الأطعمة والمشروبات للضيوف والمقيمين والزوار.

تجارب استثنائية

وقال عبدالله بن سليم الرئيس التنفيذي لشركة سيفن تايدز: «سيوفر هذا المشروع تجارب استثنائية للضيوف، بما في ذلك المناظر الخلابة للخليج العربي وأفق دبي، إضافة إلى سهولة الوصول إلى المعالم السياحية في جميع أنحاء الإمارة وخارجها، ونحن على ثقة تامة من أن هذا المجمع السكني الراقي سيضيف قيمة كبيرة إلى المشهد العقاري المزدهر في دبي».

وأضاف بن سليم قائلاً: «يضم فندق إن إتش كوليكشن دبي النخلة مجموعة متنوعة من المرافق الترفيهية المميزة، بما في ذلك حمام السباحة اللامتناهي من نوع إنفنيتي على السطح بطول 45 متراً، إضافة إلى مركز للياقة البدنية مجهز بالكامل، ونادٍ للأطفال، ومركز إن إتش كوليكشن الصحي (سبا)، وغيرها الكثير».

وتوجه بن سليم بشكر خاص للمهندس مروان بن غليطة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في دبي، وفريقه، لجهودهم المستمرة والقيمة للوصول إلى هذا النجاح، وإلى بنك دبي الإسلامي لشراكتهم المتميزة، وإلى محمد المرزوقي، باعتباره مستشاراً فعالاً في إكمال هذا المشروع بنجاح.

كما توجه بالشكر الجزيل للمقاول الرئيسي للمشروع شركة إيرولينك لمقاولات البناء التي قامت بأداء استثنائي وجهود جبارة مع جميع الموردين والمقاولين من الباطن لإكمال المشروع بسلاسة، وأخيراً وليس آخراً أتوجه بالشكر لمستشارنا الرئيسي شركة كونين للاستشارات الهندسية.

إقامة راقية

ويضم الفندق 227 غرفة وجناحاً، إضافة إلى 306 استوديوهات وشقق، حيث سيتمكن الضيوف من الاختيار من بين 11 فئة غرفة، وسيحصل أولئك الذين يختارون الإقامة الراقية في الوجهة أيضاً على وصول حصري إلى ردهة إن إتش كوليكشن لاونج بريميوم، وستبدأ عملية التسليم إلى مالكي الوحدات اليوم، وتستمر خلال الأسابيع القليلة المقبلة وفقاً للاتفاقيات الفردية.

يتباهى الفندق بموقع رائع، ويوفّر مجموعة واسعة من المرافق الترفيهية وتجارب الطعام، حيث من المتوقع أن يصبح الوجهة المفضلة لدى زوّار المدينة وسكانها.

وسوف يوفّر الفندق لمنظّمي الاجتماعات خمس مساحات رحبة ومجهّزة بأحدث التقنيات مع خدمة تزويد الطعام لـ45 شخصاً كحد أقصى، أما الخبراء المتمرسون فسيتخطون التطلّعات لتلبية متطلبات المنظّمين والحضور في كل مناسبة.

تعود ملكية الفندق الجديد إلى شركة سفن تايدز القابضة الفاخرة للضيافة والتطوير العقاري، التي تتولى تشغيل مجموعة من المشاريع المتميّزة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.

يُذكر أن فندق إن إتش كوليكشن دبي النخلة سوف يكون أول فندق تطرحه علامة إن إتش كوليكشن في الشرق الأوسط، بحيث ينضم إلى محفظتها القائمة التي تشمل أكثر من 70 فندقاً معروفاً بخدماته وبمرافقه الاستثنائية، حيث تتمركز فنادق إن إتش كوليكشن في أبرز المدن في أوروبا والقارتين الأمريكيتين.

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