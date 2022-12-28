8.3 % نمو سوق القهوة بالدولة سنوياً حتى 2027

المصدر: (دبي - بشار باغ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد خالد الملا، رئيس مجلس إدارة «جمعية القهوة المختصة - فرع الإمارات» أن سوق القهوة في الدولة يواصل التوسع والنمو، حيث توقعت دراسة صادرة عن مركز «سيكس دبليو ريسيرش» أن يصل معدل النمو السنوي المركب لسوق القهوة في الإمارات إلى 8.3 % في الفترة من 2021 لغاية 2027، فيما قدرت بيانات موقع Statista.com حجم سوق القهوة محلياً عام 2022 بـ 1.16 مليار دولار، أي أكثر من 4 مليارات درهم.

وفي تصريحات لـ «البيان» أوضح الملا أن استهلاك سكان الدولة من القهوة يصل سنوياً إلى 30.306 طن سنوياً، فيما أشارت دراسة تحليلية صادرة عن غرفة تجارة دبي العام الماضي إلى أن قيمة مبيعات القهوة بالتجزئة في دولة الإمارات عام 2020 قد وصلت إلى 3.6 مليارات درهم، وبلغت كمياتها 28.4 ألف طن، محققة بذلك نمواً سنوياً مركباً بـ 8.3 % في قيمة مبيعات القهوة، وبـ 7.2 % في كمياتها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز