30.3 ألف طن استهلاك سكان الإمارات من القهوة سنوياً

المصدر: دبي - بشار باغ

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أكد خالد الملا، رئيس مجلس إدارة «جمعية القهوة المختصة - فرع الإمارات» أن سوق القهوة في الدولة يواصل التوسع والنمو.

مشيراً إلى أن دراسة صادرة عن مركز «سيكس دبليو ريسيرش» توقعت أن يصل معدل النمو السنوي المركب لسوق القهوة في الإمارات إلى 8.3 % في الفترة من 2021 لغاية 2027، فيما قدرت بيانات موقع Statista.com حجم سوق القهوة محلياً عام 2022 بـ 1.16 مليار دولار، أي أكثر من 4 مليارات درهم.

وفي تصريحات لـ «البيان» أوضح الملا أن استهلاك سكان الدولة من القهوة يصل سنوياً إلى 30.306 طن، فيما أشارت دراسة تحليلية صادرة عن غرفة تجارة دبي العام الماضي إلى أن قيمة مبيعات القهوة بالتجزئة في الإمارات عام 2020 قد وصلت إلى 3.6 مليارات درهم، وبلغت كمياتها 28.4 ألف طن، محققة بذلك نمواً سنوياً مركباً بـ 8.3 % في قيمة مبيعات القهوة، وبـ 7.2 % في كمياتها.

ولفت إلى أن هذا النمو يعزى إلى عوامل متعددة، من بينها ارتفاع معايير المعيشة في مختلف مدن الدولة، إلى جانب التنوع الثقافي والحضاري الكبير، والذي ترافق مع استقطاب وتبني مجموعة واسعة من سلاسل المقاهي والعلامات التجارية العالمية الخاصة بالقهوة.

حيث وصل إجمالي عدد الرخص الفعالة في مجال تجارة القهوة في دبي إلى 615 رخصة، مع زيادة في عدد الرخص الصادرة خلال العام الماضي بـ 148 % مقارنة بالعام 2020، وفقاً لتقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي. علاوة على ذلك، تشهد واردات القهوة من دول عدة ارتفاعاً ملحوظاً، نظراً لجودتها العالية وتنامي الطلب عليها.

مركز عالمي

وأشار الملا إلى أن هناك العديد من العوامل ساهمت في ترسيخ حضور الإمارات كإحدى الدول الرائدة في مجال القهوة في منطقة الشرق الأوسط، وفي تعزيز مكانة دبي كمركزٍ إقليمي للابتكار في هذا المجال، أولها توافد أبرز العلامات التجارية العالمية إلى الإمارة منذ منتصف التسعينات نظراً لكونها مركزاً عالمياً مهماً للسفر والسياحة.

كما ساهم التنامي المستمر لأعداد المقيمين إلى الدولة من مختلف أنحاء العالم في تعزيز التنوع الثقافي في إمارة دبي، والذي ترافق مع تنوع الاحتياجات والمتطلبات وتزايدها، بما في ذلك الطلب على العلامات التجارية الخاصة بالقهوة بمختلف أشكالها».

إدارة الفعاليات

وحول أهمية معرض «عالم القهوة 2023» في دبي أوضح الملا أن الحدث يعكس التنامي الكبير الذي تشهده صناعة القهوة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي من المتوقع أن يصل معدل نموها السنوي المركب إلى 7.5 % بحلول عام 2025.

وتنظم «دي إكس بي لايف» ، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، المعرض بالتعاون مع جمعية القهوة المختصة العالمية، وذلك في الفترة من 11 إلى 13 يناير 2023، في قاعتي زعبيل 5 و6 بمركز دبي التجاري العالمي، للمرة الثانية على التوالي عقب النجاح الكبير الذي شهدته النسخة السابقة، التي أقيمت بالتزامن مع معرض إكسبو 2020 دبي.

وأضاف: «يأتي هذا النمو الملحوظ الذي تشهده صناعة القهوة تماشياً مع تقدم قطاع القهوة في الدولة عموماً، وإمارة دبي خصوصاً، في إطار الجهود الحثيثة والدعم الكبير الذي تقدمه كل الجهات المعنية للقطاع، وعلى رأسها غرفة تجارة دبي ومركز دبي للسلع المتعددة وجمعية القهوة المختصة وجمعية القهوة المختصة - فرع الإمارات ودي إكس بي لايف، ما يعزز حضور دبي الإقليمي والعالمي في تجارة القهوة.

ويمثل إقامة معرض «عالم القهوة 2023» في دبي انعكاساً لهذه الجهود، وقد تمت زيادة مساحة المعرض هذا العام بأكثر من ضعف مساحة الدورة الأولى، انطلاقاً من الشعبية الكبيرة التي يلقاها، والاهتمام الكبير الذي أبداه مجتمع القهوة العالمي والإقليمي والمحلي لحجز مساحات العرض».

ولفت الملا إلى أنه من المتوقع أن يعزز المعرض بصورة أكبر مكانة دبي المتنامية في هذه الصناعة المهمة، التي تعد ثاني أكبر سلعة يتم تداولها في العالم بعد النفط، وقد شهدت الحجوزات حتى الآن تسجيل أكثر من 1.000 شركة وعلامة تجارية من أكثر من 30 دولة حول العالم مشاركتها في المعرض.

فرصة للاستكشاف

يتميز «عالم القهوة 2023» بما يضمه من مجموعة واسعة من الفعاليات، بما في ذلك قرية التحميص، التي تجمع صناع القهوة بالمستهلكين، وتتيح للزوار فرصة استكشاف مختلف أنواع القهوة والتعرف على طرق صناعتها.

كما يشمل المعرض جناحاً باسم «كابينغ روم» مخصص لتذوق القهوة، وآخر باسم «برو بار» لتجربة مشروبات القهوة الفريدة والمبتكرة التي سيقوم بتحضيرها «الباريستا» المحترفون، إلى جانب العديد من ورش العمل والمحاضرات التي سيلقيها الخبراء في هذا القطاع.

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