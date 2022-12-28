مكتب الذكاء الاصطناعي يوفر برامج تدريبية للكوادر المصرفية

المصدر: دبي - البيان

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عقد مكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والعمل عن بعد، بالتعاون مع شركة «تشيناليسيس» المتخصصة في أبحاث التعاملات الرقمية «البلوك تشين»، برنامجاً نوعياً، يتضمن ورشاً معرفية، شارك فيها نخبة من المسؤولين والموظفين في بنك أبوظبي التجاري، وذلك في مقر المبرمجين، إحدى مبادرات البرنامج الوطني للمبرمجين.

وأكد صقر بن غالب المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة الإمارات أن توظيف التكنولوجيا الحديثة يمثل أولوية لبناء اقتصاد مستدام، يقوم على المعرفة والابتكار، ما ينسجم مع أهداف البرنامج الوطني للمبرمجين في تمكين الجهات الحكومية والخاصة، لتعزيز الاستفادة من الرقمنة في عمليات التطوير، وتوفير البرامج التي تتيح بيئة تعليمية وتدريبية للكوادر المتميزة.

وأضاف: إن البرنامج الذي تم تنظيمه، بالتعاون مع شركة «تشيناليسيس» هدف إلى تدريب نخبة المتخصصين على استراتيجيات الدولة النوعية، وحلول ضمان أمن الاقتصاد الرقمي في مختلف مجالات «البلوك تشين»، وتعزيز جاهزية الكوادر لإدارة تحديات أمن التكنولوجيا المالية بأفضل المستويات.

وتضمن البرنامج ورشة تعريفية عن استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي أحد مشاريع «مئوية الإمارات 2071»، والاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، تحدث فيها خالد النعيمي، مدير مشاريع في مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد عن استراتيجيات الدولة النوعية في المجالات التقنية، لجعل الإمارات رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي.

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