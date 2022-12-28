سوق دبي الحرة الأفضل في العالم للعام الـ16 على التوالي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

فازت سوق دبي الحرة بجائزتين مرموقتين خلال الحفل السنوي الـ 19 لتوزيع «جوائز استطلاع جمهور قراء مجلة جلوبال ترافلر»، المتخصصة في شؤون السفر.

والذي أقيم أخيراً في فندق «ذا ريتز كارلتون» في مدينة لوس أنجليس الأمريكية.

وحصدت السوق الجائزتين في فئتي «أفضل سوق حرة للتسوق في العالم» للعام السادس عشر على التوالي.

كما فازت السوق بـ«أفضل سوق حرة للتسوق في الشرق الأوسط» للعام الرابع، وفق استطلاع آراء قراء مجلة جلوبال ترافلر الشهرية، المدققة من قبل «مؤسسة آلاينز فور أوديتد ميديا» الأمريكية، حيث حلت السوق في المرتبة الأولى في استبيان «جوائز استطلاع جمهور قراء جلوبال ترافلر» السنوي، الذي أجرته المجلة في الفترة من ديسمبر 2021 إلى سبتمبر 2022، بمشاركة ما يزيد على 22 ألف شخص.

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة:

سعداء بفوز سوق دبي الحرة بجائزتي «أفضل سوق حرة للتسوق في العالم» و«أفضل سوق حرة للتسوق في الشرق الأوسط» من جلوبال ترافلر، وهو إنجاز يجسد التزامنا الراسخ بتقديم مجموعة واسعة ومتنوعة من السلع والخدمات وتجارب التسوق التي لا تضاهى لعملائنا، ونشكر قراء المجلة الذين منحوا أصواتهم مجدداً في هاتين الفئتين.

وتستقطب مجلة جلوبال ترافلر 550000 قارئ، وتربط المسافرين الدوليين الأثرياء المقيمين في الولايات المتحدة ببعضهم البعض، وتمنح جوائزها سنوياً بناءً على استطلاع لقراء المجلة؛ يتم التحقق منه بشكل مستقل عبر الإنترنت، ويشمل المسافرين الدائمين الذين يسافرون بمعدل 9 رحلات داخلية سنوياً، بينما يسافر 93 % منهم دولياً على نحو منتظم (بمعدل 11 رحلة ذهاب وإياب خلال السنوات الثلاث الأخيرة).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز