المنطقة النموذجية الصينية الإماراتية تجتذب 15 شركة

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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لفتت صحيفة «تشاينا ديلي» الصينية الرسمية إلى التطور الأخير الذي شهدته المنطقة النموذجية الصينية الإماراتية للتعاون في الطاقة الإنتاجية، والواقعة في مدينة خليفة الصناعية (كيزاد).

حيث دخل أول مشروع مرحلة الإنتاج في الثالث من أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن التحسن الذي شهدته بنية المنطقة التحتية كان جاذباً للاستثمار، مع توقيع 9 شركات صينية رسمياً حتى الآن عقوداً للاستقرار فيها، بينها شركة بدأت الإنتاج بالفعل، وأخرى من المقرر أن تبدأ عملياتها قريباً، وذلك بجانب اتخاذ 6 شركات قراراً بإنشاء مقرات إقليمية أو فروع تجارية لها في المنطقة.

وأفادت الصحيفة بأن المنطقة التي تبلغ مساحتها الإجمالية 12.2 كيلومتراً مربعاً، والتي تعد بمثابة مشروع مهم لشراكة الصين والإمارات في بناء «الحزام والطريق»، تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التصنيع المتقدم والطاقة الجديدة والمواد الكيميائية الدقيقة والتخزين والخدمات اللوجستية ومعالجة المعادن وغيرها من الصناعات، وأن الشركات تنجذب إليها سعياً لتحقيق تطور عالي المستوى.

وبعد أربع سنوات من عمليات البناء في المنطقة، لفتت الصحيفة إلى وضع مركز الخدمات الإدارية ومباني المصانع المخصصة في الاستخدام رسمياً، واستكمال منطقة خدمة المعيشة مع شبكة طرق وأنابيب داخلية على امتداد 8.5 كيلومترات، وإلى جانب البنية التحتية، تم تشييد 80 ألف متر مربع من المباني حتى الآن، فيما من المتوقع استكمال جميع مشاريع البنية التحتية في المنطقة بحلول منتصف عام 2023، بحسب نائبة المدير العالم لشركة جيانغسو المحدودة للاستثمار وللتعاون الدولي، هاو سي هوان، وهي الشركة المسؤولة عن استثمار وبناء وتشغيل وإدارة المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى بدء شركة «سوبرفيو» المحدودة لتصنيع المعادن الإنتاج في 3 أكتوبر الماضي، حيث نقلت عن مدير مشروع الشركة، تان جيان شونغ، قوله: «إن ما تتمتع به دولة الإمارات من موقع جغرافي متميز، ومركز توزيع تجاري مهم، ومجتمع مستقر، ووفرة في مصادر العمالة الأجنبية، وأسعار طاقة وسياسات ضريبية تنافسية للغاية، يتماشى إلى حد كبير مع احتياجات تطور الشركة».

مشيراً إلى أن الشركة أرسلت موظفين لتفقد المنطقة في يوليو 2021 ووقعت عقداً معها في ديسمبر من العام نفسه، وأصبح مشروعها قادراً على إنتاج 3 ملايين أسطوانة ملحومة غير قابلة لإعادة الملء سنوياً، معرباً عن ثقته بآفاق تنمية المشروع، ولافتاً إلى أن شركته تخطط لتوسيع الاستثمار، من أجل تحويل المشروع إلى مركز توزيع مهم للشركة عالمياً.

وفي سياق متصل، ذكرت الصحيفة إلى الصناعات عالية التقنية في المنطقة، مشيرة إلى أن العديد من شركات صناعة الطيران الصينية المتقدمة تكنولوجياً وضعت أعينها على سوق الإمارات في السنوات الماضية واستقرت في المنطقة النموذجية، حيث وقعت شركة اوريجن سبيس الصينية اتفاقية تعاون استراتيجية مع المنطقة في سبتمبر 2022، ودخلت المنطقة رسمياً في ديسمبر، ومن المقرر أن تنشئ شركة فرعية ومركزاً للبحث والتطوير ومركزاً للعرض، على أن يستكمل بناء المركزين في منتصف يناير من العام المقبل.

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