«ريسبونس بلس» توزع أرباحاً مؤقتة بقيمة 50 مليون درهم

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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وافق مجلس الإدارة في «ريسبونس بلس القابضة» على توزيع أرباح مرحلية على المساهمين، بقيمة 50 مليون درهم، وذلك نتيجة لاجتماع الجمعية العمومية، الذي عقد في 21 نوفمبر الماضي.

ويستفيد المساهمون الواردة أسماؤهم في دفاتر ريسبونس بلس القابضة بتاريخ 5 يناير 2023، إذ سيحصلون على 0.25 فلس للسهم، على أن يكون تاريخ آخر يوم للمشاركة هو 3 يناير، وتاريخ الاستبعاد من الأرباح 4 يناير، ويأتي هذا القرار في ضوء النتائج المالية القوية للشركة في السنتين الأخيرتين، وعدم وجود مديونية، مع الحفاظ على نسبة جيدة من الأصول والسيولة.

وقال توم لويس، الرئيس التنفيذي في «ريسبونس بلس القابضة»: حافظت الشركة على المسار التصاعدي لنموها المالي خلال العام.

حيث قمنا على مدار الأشهر الـ12 الأخيرة بوضع أسس قوية لحضورنا في مناطق ووجهات جديدة في السعودية ومصر والهند ونيجيريا، ما سيتيح لنا المزيد من التوسع، وتحقيق إيرادات مستدامة ونمو في الأرباح، خلال السنوات المقبلة، كما ستباشر الشركة بالتوسع عبر إطلاق مشاريع جديدة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ما من شأنه أن يؤكد الدور الريادي، الذي تقوم به الشركات الإماراتية إقليمياً وعالمياً.

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