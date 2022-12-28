تعاون الاتحاد للمعلومات الائتمانية و«العدل» لتعزيز السجل الائتماني

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، الشركة المساهمة العامة المملوكة بالكامل من الحكومة الاتحادية والمعنية بتوفير بيانات وتحليلات مالية بهدف دعم اتخاذ القرارات الائتمانية، تعاونها مع وزارة العدل لتوسيع سجل الائتمان، ليشمل الالتزامات المالية الناتجة عن أحكام قضائية نهائية تحت التنفيذ، من أجل توفير معلومات أكثر شمولية للمقرضين حول الشركات والأفراد.

وتشرف وزارة العدل على الشؤون الإدارية والمالية لنظام المحاكم الاتحادية في الدولة، إضافة إلى الاضطلاع بجميع الشؤون القانونية الأخرى التي تتطلبها حاجات العمل في الوزارات الاتحادية المختلفة، وإعداد وتطبيق القوانين الرئيسية المتعلقة بمختلف النزاعات والمعاملات المدنية والتجارية. وقد أصدرت الوزارة حتى الآن أكثر من 36000 حكم في قضايا فرض التزامات الدفع، أثرت بدورها على أكثر من 84000 فرد وشركة.

ويؤكد السعي لتعزيز السجل الائتماني التزام الاتحاد للمعلومات الائتمانية بتقديم تقارير شاملة تستند إلى البيانات والتحليلات الدقيقة، من شأنها تمكين المقرضين والأفراد والشركات من اتخاذ قرارات ائتمانية مستنيرة.

وقال مروان لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية: يمثل السجل الائتماني الصادر عن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، الذي تم توسيعه ليشمل الالتزامات المالية الناتجة عن أحكام قضائية نهائية تحت التنفيذ، نتيجة تآزر الجهود مع وزارة العدل على مدار عامين. ونحن نثق بأن هذا التوسع في تقديم البيانات والتحليلات من شأنه إثراء وتعزيز محتوى تقارير الائتمان التي نصدرها.

وتقديم تصور أكثر شمولية عن الجدارة الائتمانية للأفراد أو الشركات. وعلاوة على ذلك، سيتيح السجل المعزز للمقرضين تقييم مخاطر الائتمان، مثل قدرة المقترض على الوفاء بالتزاماته الائتمانية أو سداد مدفوعات مستقبلية.

وعلى مدار السنوات الماضية، تواصل التقارير الصادرة عن الاتحاد للمعلومات الائتمانية اكتساب مزيد من الزخم، حيث تعتمد البنوك والمؤسسات المالية ومزودو خدمات الاتصالات والجهات الحكومية، إضافة إلى عدد متزايد من الشركات، عليها لاتخاذ قرارات ائتمانية مستنيرة.

وتحرص الشركة باستمرار على تحسين تقاريرها الائتمانية من خلال جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالتاريخ الائتماني للأفراد والشركات، بما في ذلك إصدارات الشيكات، وتسويات الشيكات، ومدفوعات فواتير الاتصالات والمياه والكهرباء. وعبر دمج البيانات الواردة من مختلف مزودي البيانات، فإن الشركة هي المصدر القادر على إصدار سجل ائتماني شامل للأفراد والشركات على حد سواء.

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