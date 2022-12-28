مبادرة لدعم التحول الرقمي للشركات الناشئة للأغذية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلق «موطن ريادة الأعمال» مبادرة جديدة تستهدف دعم التحول الرقمي للشركات الناشئة والشركات سريعة النمو العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات بالإمارات، من خلال عقد شراكة جديدة مع «فودكس» الشركة الرائدة في حلول إدارة المطاعم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يتم من خلالها تقديم مزايا وحوافز تشمل برامج تدريبية وخصومات متنوعة، ستعزز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى فرص سوقية جديدة، ستعمل بدورها على زيادة إنتاجيتها وإيراداتها في هذا القطاع الحيوي.

وأكدّ عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن «موطن ريادة الأعمال» سيواصل دعمه لقطاع الشركات الناشئة في الدولة، من خلال تعزيز شراكاته مع الشركات والجهات الرائدة محلياً وعالمياً، بما يساهم في تعزيز مكانة الإمارات وجهة أولى لرواد الأعمال من جميع أنحاء العالم.

موضحاً أن الشراكة مع «فودكس» تأتي تحت مظلة المرحلة الثانية لـ «موطن ريادة الأعمال»، المشروع الوطني لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي ستتمكن من خلاله شركات الأغذية والمشروبات من تحقيق المزيد من النمو لأنشطتها عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة، ما سينعكس بشكل إيجابي على دعمها للناتج المحلي الإجمالي للدولة.

حوافز

وأوضحت الوزارة أنه بموجب الشراكة بين «موطن ريادة الأعمال» و«فودكس»، سيتم تقديم العديد من الحوافز للشركات المختارة للانضمام إلى البرنامج الذي ينقسم إلى مرحلتين، من بينها توفير تدريب مجاني لتحسين أداء الشركات الناشئة العاملة بمجال الأغذية والمشروبات، إلى جانب الشركات عالية النمو.

والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها، علاوة على الحصول على خصومات تشمل مجموعة الأجهزة والخطط الأساسية والمتقدمة ومنصة الطلب الرقمية التي توفر نحو 2000 درهم لكل منتج، مع تقديم 5999 درهماً للخطة المتقدمة للأغذية والدخول على الموقع الإلكتروني لشبكة فودكس عبر الإنترنت.

وتوفير خصم بـ: 50 في المئة على مجموعة الأجهزة الرئيسية من فودكس لكل فرع، بجانب الاستفادة من أنظمة فودكس الرقمية ومن ضمنها نظام البيع السحابي القائم على تسيير المدفوعات بواسطة الإنترنت، وإدارة قائمة الطعام، وعمل لوحات قيادية.

مرحلتان

وستشمل المرحلة الأولى من البرنامج عقد ورشة عمل بحضور 50 شركة ناشئة، إضافة إلى 50 شركة عالية النمو، سيتعرف من خلالها المشاركون على استراتيجيات التحسين الرئيسية لأنشطتهم التجارية.

كما سيكون الاستفادة من الخدمات التي توفرها أكاديمية فودكس بصورة دائمة. وستوفر المرحلة الثانية للمشاركين الذين تم اختيارهم خلال المرحلة الأولى، برنامجاً تدريبياً متعمقاً مدته 6 أسابيع بناءً على مسح فردي يقيّم تحديات المشاركين الرئيسية.

وأكدت وزارة الاقتصاد أنه لا توجد رسوم للتقديم إلى البرنامج، ويمكن للشركات الراغبة في الانضمام التسجيل عبر الرابط: The Entrepreneurial Nation

معايير القبول

وفيما يخص معايير القبول للمشاركة في البرنامج، يجب أن تكون الشركة مسجلة قانونياً في الإمارات، وأن تكون عاملة في قطاع الأغذية والمشروبات، ولديها رؤية واضحة في توسيع أنشطتها، إضافة إلى الاهتمام بتطوير الأعمال التجارية المتعلقة بنفس المجال مثل (تطوير المنتجات، والتمويل، وإدارة عمليات المطاعم).

وكانت الوزارة أطلقت المرحلة الأولى من «موطن ريادة الأعمال» في نوفمبر 2021، كمنصة شاملة تستهدف دعم نمو الشركات الناشئة بالدولة وتقديم الدعم لأكثر من 8000 شركة ناشئة ومشروع ريادي من المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحويل أكثر من 20 شركة ناشئة إلى شركات مليارية (يونيكورن) بحلول 2031.

وجرى إطلاق المرحلة الثانية أكتوبر الماضي، وتضمنت 10 برامج جديدة بالتعاون مع مجموعة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين العالميين لدعم نمو وتوسع الشركات الصغيرة والمتوسطة انطلاقاً من الإمارات وصولاً إلى العالمية، وتم إطلاق أولى مبادرات المرحلة الثانية أخيراً وتضمنت عقد شراكات مع أسواق متنوعة إقليمية وعالمية، شملت السعودية وكوريا الجنوبية، والهند، ولاتفيا.

فودكس

و«فودكس» هي منصة رائدة في مجال تكنولوجيا إدارة المطاعم والمدفوعات القائمة على السحابة، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تقدم نظاماً شاملاً للرقمنة بالاعتماد على البرمجيات، ويخدم نظام «فودكس» مختلف الأنشطة في قطاع المطاعم والمقاهي، وقد نجحت مُنذ انطلاقها في عام 2014 بمعالجة أكثر من 6 مليارات طلب عبر منصتها.

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