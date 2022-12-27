«كيونت» تركز على مبادرات الاستدامة والتعليم وفرص العمل

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «كيونت» عن تعهدها بمواصلة دفاعها عن القضايا التي تؤمن بها والمحافظة على استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات CSR، مع اقتراب نهاية العام 2022، وتتطلع شركة البيع المباشر القائمة على التجارة الإلكترونية إلى المبادرات التي نفذتها خلال العام 2022 في دولة الإمارات لتستمد الإلهام منها للمرحلة المقبلة.

وتشارك «كيونت» في العديد من المبادرات الإنسانية والخيرية حول العالم من خلال ذراعها للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، مؤسسة RYTHM (التي تعني «ارتقِ بنفسك لمساعدة الإنسانية»). وتلتزم الشركة بشكل صارم في تمهيد الطريق لمستقبل أكثر إشراقاً عبر التركيز على مبادرات تروّج للاستدامة، والتعليم، وفرص العمل، وتمكين المرأة وغيرها من المبادرات الأخرى.

وقالت «مالو كالوزا»، المديرة التنفيذية للشركة: «إن العطاء من الأمور التي نعتز بها لأننا ندرك التغيير الذي يمكننا أن نحدثه من خلال ذلك. نحن لا نقيد أنفسنا بأي نوع من العطاء، سواء كان هذا العطاء على هيئة تبرع نقدي أو غذائي أو مبادرة توعوية أو أي مبادرة أخرى، ويسعدنا أن نحظى بفرصة إحداث فرق في العالم، وحتى لو كان في حياة شخص واحد».

وأضافت: «على مدار العام الماضي، كنا نشطين للغاية في تنفيذ مبادرات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، عبر الانخراط في تقديم خدمات مجتمعية ودعم المنظمات غير الحكومية. وتعتبر تلك المبادرات بمثابة تأكيد على التزامنا الراسخ بالأعمال الخيرية ورد الجميل للمجتمع. وبينما ندخل العام 2023، نتعهد بالاستمرار في بذل قصارى جهدنا تطبيقاً لمبدأ «ارتقِ بنفسك لمساعدة الإنسانية» والعمل على تحسين وتطوير المجتمع».

وأكد «حسام الدين المليجي»، نائب المدير العام الإقليمي لشركة «كيونت» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أهمية العمل الخيري، وقال: «نؤمن بضرورة اتخاذ زمام المبادرة لنتمكن من تحقيق التغيير الإيجابي المنشود. ونحن محظوظون بأن نكون قادرين على توفير الدعم لأولئك المحتاجين إلى يد العون وأن نقوم بواجبنا بجدية من أجل مساعدة الآخرين. ونعرب عن اعتزازنا بالإنجازات التي حققناها خلال العام 2022 في دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد مساعدة الأشخاص المحرومين ونتطلع قدماً لمواصلة البحث خلال العام الجديد عن طرق مبتكرة لتحسين حياة الناس حول العالم».

وتروّج «كيونت» أيضاً لتمكين المرأة من خلال الاستقلال المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعبر FinGreen، برنامجها للتثقيف المالي الهادف إلى دعم الفئات الضعيفة، لا سيما النساء والشباب، تساعد «كيونت» الأشخاص على تطوير عادات مالية صحية من خلال التعليم والتدريب.

وبالإضافة إلى ذلك، توفر الشركة أيضاً التدريب والإرشاد لمساعدة النساء على تطوير المهارات القيمة الضرورية لممارسة الأعمال الحرة ودخول عالم ريادة الأعمال. وجدير بالذكر أن أكثر من 74 % من الموزعين العاملين في مجال المبيعات المباشرة هم من النساء، الأمر الذين يمنحهن الاستقلالية والفرص للنمو. كما تساعد «كيونت» السيدات على تنمية شبكة علاقاتهن.

وتعتمد «كيونت» أيضاً على مزايا المرونة والحرية التي يوفرها مجال البيع المباشر لتمكين الشباب من أن يصبحوا مستقلين اقتصادياً. وتهدف الشركة إلى تمكين الشباب من تطوير كفاءاتهم في ريادة الأعمال، وذلك من خلال برامج تحسين المهارات وورش العمل التي تعلمهم تسخير قدراتهم التكنولوجية، وعلاقتهم القوية بالمجتمع وإحساسهم بالمسؤولية الاجتماعية في توليد مصدر مستدام من الدخل خارج نطاق المسارات المهنية التقليدية الأقل مرونة.

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