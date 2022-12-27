«ميد»: عقارات دبي تعود بقوة

المصدر: دبي - سيد صالح

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ذكرت مجلة «ميد» أن قطاع العقارات في دبي عاد بقوة خلال العام الجاري، سواء فيما يخص الطلب على الشراء، أو إنشاء المشروعات العقارية العملاقة.

ونشرت المجلة تقريراً عن عقارات دبي وأدائها القوي خلال العام الجاري، حيث رصدت في تقريرها عدة علامات وشواهد تؤكد هذه العودة القوية.

وأفاد التقرير بأن أحدث هذه العلامات تمثلت في توافد عدد كبير من المستثمرين في منتصف الشهر الماضي على ساحة «كوكاكولا أرينا» في قلب المنطقة التجارية بدبي، لحضور الاحتفال بتدشين برج شاهق الارتفاع، وهو «برج بن غاطي جاكوب آند كو ريزيدنسز»، والمقرر له عند الانتهاء من إنشائه أن يكون أطول برج سكني على مستوى العالم.

وأوضح التقرير أن عودة هذه المشروعات الإنشائية العملاقة التي لطالما اقترنت بدبي، وصارت أحد مترادفاتها على مدى سنين طوال لهو من أبرز الأدلة على قوة التعافي الذي يعيشه قطاع العقارات بدبي في الوقت الراهن، كما أن إقبال المستثمرين بغزارة على حضور تدشين البرج يعكس تجدد اهتمامها على نحو لافت بسوق العقارات في دبي.

ورصد تقرير «ميد» أيضاً أسباب هذا التعافي القوي، فـأفاد بأن السبب الأول كان خلال تفشي جائحة «كوفيد 19»، حيث أبدى عدد كبير من المقيمين بدبي رغبتهم بالانتقال إلى مساكن أكبر في المساحة وأوسع، كي ينعموا بقدر أكبر من الراحة، حال فرضت الظروف العالمية أي حجر صحي الزامي بسبب تفشي جائحة أو وباء عالمي جديد.

وأضاف التقرير أن أسباب التعافي تعددت ولاقت زخماص مع سرعة فتح النشاط الاقتصادي في دبي بعد فترة إغلاق وجيزة بسبب الجائحة، منح فئات جديدة من الإقامة لاستقطاب فئات جديدة من الأجانب بالغي الثراء، وتنظيم «إكسبو 2020 دبي»، والذي أقيم على مدى 6 أشهر متتالية من مطلع أكتوبر 2021، وحتى نهاية مارس الماضي.

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