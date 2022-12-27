سوق دبي يربح 2.3 مليار بدعم «البنوك»

المصدر: أبوظبي - وام

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عزز سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي في ختام تعاملات أمس، وربح رأسماله السوقي ما يناهز 2.3 مليار درهم مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية في قطاع البنوك، فيما أغلق سوق أبوظبي مستقراً.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.214 تريليونات درهم موزعة بواقع 2.631 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و583.2 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.2 مليار درهم موزعة بواقع 1.05 مليار درهم في سوق أبوظبي و158.27 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 252.6 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 12.9 ألف صفقة.

وصعد مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.64% أو ما يعادل 21.3 نقطة ليغلق عند 3347.84 نقطة مع ارتفاع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.92% والصناعة بنسبة 0.9% والاتصالات 2.33%، بينما أغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» مرتفعاً بنسبة 0.02% إلى 10247.76 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنحو 0.03% ليقفل عند 10255.8 نقطة.

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