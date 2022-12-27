«ون زعبيل» ينجز الكسوة الخارجية ويتقدم في أعمال البناء النهائية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت إثراء دبي، شركة التطوير العقاري والمملوكة بالكامل من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، عن التقدم في أعمال البناء النهائية في مشروعها الأيقوني ون زعبيل تحضيراً للافتتاح الكبير للمشروع المزمع عقده خلال العام المقبل 2023.

تحتل معالم مشروع ون زعبيل مكانة لها في أفق دبي بعد الإنجازات المحققة في الربع الثالث من عام 2022، والتي تمثلت في الانتهاء من الكسوة الزجاجية الخارجية الكاملة لأبراجه الثلاثة:

ون زعبيل تاور، ون زعبيل ذا ريزدينسز و«ذا لينك». يتم التركيز في مشروع ون زعبيل، الحائز على العديد من الجوائز، في الوقت الحاضر على مرحلة أعمال البناء الداخلية وتجهيز المكان ليكون متاحاً للمقيمين والزوار في وقتٍ لاحق من عام 2023 تماشياً مع جدول التسليم المرحلي.

يعيد مشروع ون زعبيل، الأعجوبة المعمارية والهندسية، تعريف مفهوم المشاريع متعددة الاستخدامات في دبي والمنطقة.

يقدم برجا ون زعبيل و«ذا لينك» أرقى الخيارات في كل من مجالات البيع بالتجزئة، الشقق السكنية، المكاتب والضيافة.

ويسعى «ذا لينك»، البرج المعلق الكابولي، إلى تحطيم الرقم القياسي العالمي كأطول برج معلق كابولي في العالم، وسيقدم وجهة مميزة لنمط حياة راقٍ، إضافة إلى طرح العديد من مناطق الجذب التجارية والترفيهية، ويتضمن ذلك منصة رائعة تمنح الزوار إطلالات بانورامية ساحرة على المناظر الخلابة للإمارة.

وقال رعد الجراح، رئيس التطوير العقاري لشركة إثراء دبي، عن التقدم في العمل على مشروع ون زعبيل: «نعمل على تطوير وبناء مشروع أيقوني متعدد الاستخدامات، وكلنا ثقة بأنه سيكون له دور كبير في تطوير المشهد المعماري في دبي. استغرقت مراحل العمل وقتاً وجهداً طويلاً ابتداءً من بناء الفكرة حتى التصميم والتنفيذ، وجاء ذلك لضمان دمج العناصر السكنية والتجارية والضيافة والترفيه في هذا المشروع المتكامل للحصول على تجربة فاخرة لا مثيل لها. سيكون زوار ون زعبيل على موعد مع زيارة استثنائية لهذه الواحة الحضرية الراقية».

يعد هذا المشروع الأيقوني متعدد الاستخدامات ملاذاً رائعاً للسياح والمقيمين على حدٍ سواء، حيث يوفر تجارب البيع بالتجزئة الراقية في جميع أنحاء ذا غاليري الواقعة في مستويات المنصة، ويضم أول منتجع حضري عمودي فاخر في العالم.

وسيتضمن المنتجع، الذي تديره العلامة العالمية ون آند أونلي، 94 وحدة من مساكن ون آند أونلي الخاصة و229 غرفة وجناحاً فندقياً فاخراً. وتشمل عروض الضيافة في ون زعبيل فندق سيرو الذي سيدير 132 غرفة ضيوف فندقية، ونادياً رياضياً مخصصاً للياقة والتعافي الأحدث والأول من نوعه في دبي.

حصل ون زعبيل على جائزة «المشروع الأيقوني للعام» ضمن جوائز الشرق الأوسط للمشاريع الكبرى - 2022 The Big Project Middle East Awards التي عقدت في وقتٍ مبكر من هذا الشهر.

ساهمت هذه الفعالية بالاحتفاء بأهم الإنجازات في مجال البناء والعقارات في المنطقة، وجاءت هذه الجائزة تتويجاً لتنفيذ مشروع ون زعبيل المعقد والضخم، إلى جانب مساهمته المتميزة في تطوير المشاريع متعددة الاستخدامات في المشهد المعماري في إمارة دبي.

وكما يجدر ذكر الجوائز السابقة التي حصل عليها المشروع: جائزة «أفضل مشروع مبتكر للعام» ضمن «جوائز البناء والابتكار» لعامي 2019 و2020 على التوالي، وجائزة «أفضل مشروع متعدد الاستخدامات لعام 2019» من جوائز الشرق الأوسط للمشاريع الكبرى.

يعد ون زعبيل مشروعاً شاملاً، ويضم كذلك عروضاً سكنية لا مثيل لها حيث تم عرض في وقتٍ سابقٍ من العام الحالي 264 وحدة سكنية فخمة مؤلفة من طابق وطابقين للبيع. كما ويجعل منه موقعه الاستراتيجي القريب من منطقة الأعمال التجارية في دبي وجهة مرموقة للأعمال، ويتوزع على مساحة 26.000 متر مربع مساحات مكتبية متميزة وفاخرة، ما يجعلها نقطة جذب للشركات الدولية لافتتاح مكاتبها في واحدةٍ من أكثر وجهات الأعمال المرغوبة.

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