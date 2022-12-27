«الإمارات الدولية للاستثمار» تستثمر في «محاصيل» المصرية

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت شركة الإمارات الدولية للاستثمار (EIIC)، الذراع الاستثمارية الاستراتيجية للشركة الوطنية القابضة، اتفاقية شراكة مع شركة محاصيل المصرية، أول منصة رقمية إقليمية لتصدير الحاصلات الزراعية، وذلك لدعم توسعات منصتها الإلكترونية لتجارة المحاصيل الزراعية إقليمياً ودولياً.

ويأتي إبرام هذه الاتفاقية دعماً لتوفير التمويل متوسط الأجل اللازم لتوسيع نطاق الاستفادة من خبرات شركة محاصيل، لتمكين ريادتها بالسوق الزراعي الدولي طبقاً للمعايير العالمية، من خلال تقنيات توثيق سمات المزارع وترميزها، وإمكانية تتبع المنتجات، بالإضافة إلى المدفوعات الآمنة والعمليات اللوجستية، وتفعيل شفافية التواصل بين المزارعين والعملاء.

تعتمد المنصة بشكل أساسي على مبدأ ربط المزارعين رقمياً بعملائهم محلياً ودولياً، مما يقود إلى إحداث طفرة رقمية على نطاق المشهد الزراعي المصري والإقليمي، من خلال توفير فرصة لتجارة المنتجات الزراعية بنقرة زر واحدة، تعمل على تقليص سلاسل التوريد والتكاليف.

من خلال منصتها على الإنترنت، www.mahaseel.net، تقوم شركة محاصيل بربط المزارعين بمشتري المنتجات الزراعية المحليين والدوليين بكفاءة على عكس السبل التقليدية المتبعة في هذا القطاع، الذي يمثل نسبة 15% من الناتج القومي المصري، وتستفيد المنصة أيضاً من تقنية تحديد إحداثيات المزارع الجغرافية المكانية (GPS)، التي تعمل على تحسين إمكانية تتبع المزارع المسجلة على منصة www.mahaseel.net.

وقال جوزيف إسكندر، رئيس قطاع الاستثمارات في شركة الإمارات الدولية للاستثمار (EIIC): «نرى تحولاً إيجابياً وإمكانات قوية لتنمية تجارة المنتجات الزراعية بين الدول، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للحكومة المصرية لمضاعفة الصادرات الزراعية، مع السعي لتقليل التكلفة.

وزيادة القيمة إلى أقصى حد، وتحسين جودة الحاصلات الزراعية، وبنظرة ثاقبة نحو التوسع العالمي نؤمن بأن المنصة الرقمية لشركة محاصيل ستحدث طفرة نوعية في وسائل الاستجابة لمتطلبات هذا القطاع الديناميكي، خصوصاً خلال هذه الفترة، التي يشهد فيها العالم تقلبات حادة، تمس استقرار سلاسل الإمداد العالمية، واستقرار الأسواق».

ومن جانبه صرح محمد عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة محاصيل أن «الطلب على الحاصلات الزراعية الآمنة عالية الجودة بأسعار تنافسية ينمو نمواً قوياً، مدفوعاً بالزيادة السكانية السريعة وزيادة الوعي العالمي بقيمة المعاملات الرقمية، وكذلك التحديات الآنية، التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية»، وأضاف أنه «ستحقق الشراكة مع الشركة الرائدة EIIC مجموعة من الأهداف الأساسية للشركة، تتمثل في التوسع الجغرافي، وإضافة خدمات تكنولوجية ومالية جديدة، وكذلك تبسيط سلاسل التوريد، من خلال تقليص دور الوسطاء وتمكين المزارعين البسطاء من الانضمام لهذا العالم الرقمي المتنامي، وتحقيق ميزات نوعية مثل الحصول على سعر عادل، والانضمام إلى عالم الخدمات الرقمية، الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من منظومة الحياة اليومية».

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