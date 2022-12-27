20 جائزة إقليمية ودولية تحصدها وجهات «نخلة جميرا» خلال 2022

المصدر: دبي- البيان

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تواصل «نخلة جميرا» مسيرتها في حصد الجوائز، مع أكثر من 20 جائزة إقليمية ودولية حازت عليها وجهاتها وأصولها والمطاعم الشريكة خلال العام الجاري 2022.

وحصل «أورا سكاي بول» في «بالم تاور» هو أعلى حوض سباحة في العالم بزاوية 360 درجة، وأحدث وجهة في «نخلة جميرا» على اعتراف دولي رفيع ويتربع على قمة أفضل العجائب المعمارية في جوائز فرساي المرموقة، التي تحتفل بأفضل مشاريع الهندسة المعمارية والتصميم في العالم.

وفاز «سكاي بول لاونج»، الذي يدعو الضيوف «للسباحة فوق السحاب»، في فئة الجائزة الخاصة لمنطقة أفريقيا وغرب آسيا على شكله الخارجي المذهل. يقع «سكاي بول» في الطابق 50 من «بالم تاور» على ارتفاع 200 متر فوق سطح الأرض، ويوفر إطلالات رائعة على أفق دبي ونخلة جميرا والخليج العربي.

وقال دين ستيوارت جارفيس، مدير العام في «أورا سكاي بول»: «إنه حقاً لشرف كبير أن يتم اعتبارنا من بين أفضل وجهات الهندسة المعمارية والتصميم حول العالم. إن الفوز بجائزة فرساي خلال العام الأول من الافتتاح يُبرز الجهود التي بذلها الفريق لابتكار تجربة فريدة من نوعها، في وجهة غير معروفة من قبل، وللتوفير لضيوفنا فرصة اختبار ذكريات تحيا طويلاً.

تم تصميم الجزء الخارجي الخاص من»أورا سكاي بول«ليأخذكم بعيداً عن المدينة المزدحمة تحته، ولرسم إطار لمناظر دبي الرائعة بزاوية 360 درجة، وفي نفس الوقت يجري الجمع بين العناصر الطبيعية للأرض من أجل التمتع بتجربة فاخرة».

وقال عمر خوري، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في شركة «نخيل»: «تتماشى رؤية شركة»نخيل«مع رؤية دبي في بناء السعادة والازدهار للمواطنين والمقيمين والزوار من خلال تجارب راقية للجميع. لطالما قدمت»نخلة جميرا«المفاهيم وخيارات تناول الطعام والترفيه الأكثر إبداعاً، وهو ما جعلها حاضرة على قوائم الجوائز المرموقة في كل عام.

وبفضل المنتجعات الفاخرة والمتنوعة، المطاعم الراقية، الصالات، المتنزهات الخلاّبة ومشاهد أفق دبي التي لا مثيل لها، تحوّلت إلى موقع مثالي للاسترخاء، التواصل الاجتماعي وعيش ذكريات لا يمكن نسيانها. إننا فخورون برؤية شركائنا، حملاتنا الإعلانية، فعالياتنا، ونقاط الجذب لدينا تفوز بقلوب الحكام والزوار في جميع أنحاء العالم».

وتُعتبر «نخلة جميرا»، التي يمكن رؤيتها من الفضاء، واحدة من أكثر المعالم العالمية شهرة، مع أكثر من 4 ملايين زائر في كل عام وحوالي 80.000 شخص من 70 جنسية يقيمون فيها ويسمونها وطنهم. ومع السعي الحثيث للوجهة إلى التقديم للجميع تجارب مبتكرة لا يُمكن نسيانها، تواصل معالم الجذب فيها حصد الجوائز والإشادات الدولية المرموقة.

آخر اعتراف بالجزيرة الشهيرة جاء مع «ذا نيكست ليفيل» في «ذا ڤيو آت ذا بالم» في النخلة خلال حفل توزيع جوائز جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة (ميبرا) لعام 2022، وهو حفل سنوي يعترف ويكرم أذكى وأجرأ الحملات الإعلانية والخبراء في صناعة الاتصالات. تمكّن ابتكار الوجهة الذي حوّل أفضل نقطة للمشاهدة في «نخلة جميرا» إلى حلبة للتزلج على الجليد لكي تؤدي المتزلّجة الإماراتية «زهرة لاري» دورات بهلوانية وحركات خطرة، من تحقيق الميدالية البرونزية في فئة أفضل إطلاق ( حدث مباشر) حركات خطرة في حفل توزيع الجوائز.

في وقت سابق من هذا العام، أصبحت «نخلة جميرا» وجهة التميّز في فنون تحضير المأكولات مع 10 من أصل 70 مطعماً مُعترف بها من قِبل ميشلان في دبي. تشتهر الجزيرة بأطباقها التي يتفنن في تحضيرها ويرعاها طهاة كبار حائزون على جوائز، وتضم الآن أكثر المطاعم المعترف بها من قِبل نجوم ميشلان في دبي.

صوّتَ السياح من جميع أنحاء العالم لصالح نخلة جميرا كأفضل وجهة للترفيه والمعيشة لهذا العام. وفاز «ذي فيو» في النخلة بجائزة «اختيار المسافرين» 2022 من «تريب أدفايزر» وبجوائز السفر الدولية (International Travel Awards) عن أفضل مشروع تطوير سياحيّ لهذا العام.

بالإضافة إلى الاعتراف الدولي، حازت أيضاً عناوين المأكولات والمشروبات في نخلة جميرا على العديد من الجوائز المحلية في عام 2022. فاز مطعم فبرايرو 30 و «جونز ذي غروسر» في «بالم ويست بيتش» و«تريسيند استوديو» في «نخيل مول» و«سوشيسامبا دبي» في «بالم تاور» في حفل توزيع «جوائز فاكت دايننغ دبي» لعام 2022.

وفي جوائز «واتس أون 2022»، فاز «تريسيند استوديو» بجائزة مطعم العام، كما حاز «سوشيسامبا دبي» على جائزة الوافد الجديد لهذا العام. كذلك حقق «سيرف كلوب» في «بالم ويست بيتش» لقب أفضل مطعم في الهواء الطلق، في حين نال «كوكو باي» في «بالم ويست بيتش» لقب البار المفضّل.

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