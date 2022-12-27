«اقتصادية» و«جامعة» الشارقة تعززان التعاون في برامج التدريب

المصدر: الشارقة - البيان

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اجتمعت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بوفد من جامعة الشارقة وذلك ضمن خطتها لبحث سبل التعاون وتفعيل العمل المشترك بين جميع المؤسسات والدوائر الحكومية المحلية والاتحادية تحقيقاً للتكامل والتنسيق والمواءمة الفعالة فيما بينها لتقديم أفضل الخدمات. وبحث الاجتماع آليات وسبل تعزيز التعاون من أجل توفير كل الإمكانيات للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بما يخدم كل القطاعات في الشارقة ويطبق توجهات القيادة الرشيدة في الإمارة.

كما تناول الجانبان العديد من القضايا المشتركة التي تصب في المصلحة العامة، وجرى تبادل الأفكار حول بعض الإجراءات المتبعة في الجهتين وسبل التعاون في بناء شراكات استراتيجية بما يعود بالنفع على الشركاء والمتعاملين، كما تعرف الوفد إلى هيكلة واستراتيجية العمل المتبعة في المجالات المشتركة، إضافة إلى أحدث التقنيات والحلول المستخدمة في الدائرة، وتناول الطرفان آليات وسبل تعزيز التعاون، مما يسهم في بناء بيئة أعمال مستدامة في الإمارة.

وأكد عبدالله المحمود، مدير إدارة الخدمات المساندة بالدائرة، أن دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة توفر فرصاً واعدة للمواطنين من شتى التخصصات في التدريب التخصصي.

حيث استقبلت الدائرة 6 متدربين في عام 2022م، بما يجعلهم يبنون مستقبلهم الوظيفي في القطاعات الاقتصادية التي تشهد زخماً كبيراً ونمواً مستمراً، وأوضح استمرارية برامج التدريب لطلبة الجامعات التي تنظمها الدائرة بهدف تعزيز مهاراتهم ومعارفهم وتطوير كفاءاتهم وقدراتهم، بما يسهم في تعزيز مساهمتهم مستقبلاً في مختلف الأنشطة الاقتصادية والخدمية في القطاعين العام والخاص في الدولة، ليكونوا قادرين على الانخراط في العمل بما يتماشى مع التطور المتسارع الحاصل في كل القطاعات.

ومن جهته أكد عبد العزيز المدفع، نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي بالدائرة، على ضرورة عقد مثل هذه اللقاءات التي من شأنها أن تعزز التعاون والتنسيق المشترك للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للإمارة.

مشيداً بحرص اقتصادية الشارقة على التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يتماشى مع معايير الخدمة الحكومية المحلية والاتحادية، مؤكداً أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات واللقاءات لما لها من دور في تسريع عمليات التطوير وتعزيز العمل المشترك بما يخدم الإمارة.

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