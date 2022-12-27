مجموعة ألف تبدأ تأجير وحدات منطقة أسواق الممشى

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت مجموعة ألف، شركة التطوير العقاري والتجزئة في إمارة الشارقة، عن بدء تأجير الوحدات السكنية مباشرة من المطور لمنطقة أسواق الممشى (المنطقة 1).

وقالت مجموعة ألف، تعليقاً على فتح باب التأجير: «لقد عملنا بجد لضمان أن تكون أسواق الممشى هي الأحدث والأكثر شهرة واستدامة في الشارقة، وهي مثالية للمستثمرين والعائلات للعيش فيها، لذا حرصنا على توفير خدمة تأجير الوحدات السكنية في أسواق الممشى، مباشرة من المطور، عبر عملية سلسة وفعالة، ما يساعد السكان على الانتقال إلى سكنهم الجديد بأسرع وقت ممكن».

و«الممشى الشارقة» هو أول مجتمع خالٍ تماماً من السيارات في الإمارة، ويتمتع بموقع استراتيجي في قلب الشارقة. يتميز مشروع التطوير متعدد الاستخدامات بتصميم معماري مذهل وحديث، تكمله بشكل مثالي مناظر هادئة، ويقع وسط المساحات الخضراء المورقة. تسمح الممرات جيدة التهوية التي تعمل على توسيع مكان الإقامة للمقيمين والزائرين بالتجول في أوقات الفراغ، مع إمكانية الوصول إلى عدد لا يحصى من خيارات البيع بالتجزئة وخدمة الطعام والشراب.

والمشروع مستوحى من الهندسة المعمارية للأسواق القديمة في إمارة الشارقة، حيث تم تصميمه مع مراعاة الاستدامة بعناصر تصميم بسيطة، ويهدف إلى تعزيز صحة الإنسان ورفاهيته من خلال استخدام ممرات المشاة المظللة، لتوفير الراحة والأمان والخصوصية للمقيمين.

وتشمل الوحدات السكنية المتاحة للإيجار في المشروع، التي تلبي احتياجات الراغبين في تطوير نمط حياتهم مباشرة، استوديوهات وشققاً بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم وثلاث غرف نوم. وتُمنح عقود الإيجار المباشرة من المطور للمستثمرين للإيجار أو البيع مع إيجار شهر واحد مجاناً.

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