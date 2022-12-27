7 محطات تطلقها «إينوك» في الشارقة خلال 2022

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت مجموعة إينوك، الشركة المتكاملة في مجال النفط والغاز والعاملة على امتداد سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، عن افتتاح محطة خدمة جديدة في منطقة الرحمانية بإمارة الشارقة، لترفع بذلك إجمالي عدد محطات الخدمة إلى 21 محطة في الإمارة، و178 في كل أنحاء الدولة.

تقع محطة الخدمة الجديدة في موقع استراتيجي على الطريق المؤدي إلى عجمان، بما يخدم أفراد المجتمع، والمناطق المجاورة، كما تلبي احتياجات المسافرين المتجهين إلى عجمان، فقد كانت المجموعة قد افتتحت 7 محطات خدمة في أنحاء الشارقة، خلال العام الجاري، بما أسهم في تعزيز وجودها في مجال البيع بالتجزئة في الإمارة.

وبهذه المناسبة، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «يأتي افتتاح محطتنا الجديدة في منطقة الرحمانية بالشارقة، في إطار خططنا المستمرة للتوسع في قطاع التجزئة لتلبية الاحتياجات المتزايدة على التزود بالوقود داخل وخارج الإمارة. تقع المحطة في موقع مثالي على الطريق المؤدي إلى عجمان، وتوفر لسائقي السيارات سهولة التزود بالوقود.

بالإضافة إلى الخدمات المتعلقة بالسيارات وشراء منتجات التجزئة. وبافتتاح محطة الخدمة الجديدة تكون المجموعة قد أطلقت بنجاح 7 محطات خدمة في الشارقة هذا العام، بما يعكس التزامنا المستمر بتطوير البنية التحتية لقطاع التجزئة في دولة الإمارات».

تمتد محطة الخدمة في منطقة الرحمانية على مساحة تبلغ 37,500 قدم مربعة، وتضم ساحة للتزود بالوقود بحارتين، وأربع مضخات لتعبئة الوقود، كما زُودت المحطة بخمسة خزانات وقود مزدوجة الجدار بسعة 15,000 جالون، وتضم محطة لشحن السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى توفير منتجات الوقود، التي تتضمن البنزين الخصوصي «95» والممتاز «98» والديزل.

فإن المحطة مجهزة لتوفير الوقود «إي-بلس 91»، المستخدم للمحركات ذات الضغط المنخفض، كما تضم المحطة متجر «زووم»، ومطعماً مستقلاً مع إمكانية الطلب من السيارة، بالإضافة إلى محطة أوتوماتيكية لغسيل السيارات.

شيدت المحطة وفقاً لأرقى الممارسات العالمية المعتمدة في قطاع بيع الوقود بالتجزئة، وتماشياً مع أفضل معايير البناء الحديثة، كما زودت بحلول مؤتمتة بالكامل للبيع بالتجزئة، وتشتمل المحطة على أنظمة مراقبة بكاميرات الدائرة التلفزيونية المغلقة CCTV، وكاميرات ترصد أرقام لوحات المركبات بصورة تلقائية، لضمان أعلى مستويات الأمان.

ويمكن للعملاء في جميع محطات خدمة إينوك، ومن بينها المحطة الجديدة في منطقة الرحمانية الاستفادة أيضاً من برنامج المكافآت Yes، عبر كسب النقاط والمكافآت عند سداد ثمن الوقود، أو خدمات السيارات، أو عند الشراء من المتاجر الصغيرة.

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