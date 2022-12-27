غرفة تجارة دبي تطلق مجلس أعمال للمستثمرين من زيمبابوي

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيس مجلس أعمال جديد يمثل المستثمرين من زيمبابوي العاملين في الإمارة، وذلك في خطوة من شأنها تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين دبي وزيمبابوي.

ويهدف مجلس الأعمال الجديد إلى توفير الدعم للمستثمرين والشركات من زيمبابوي التي تمارس نشاطها في إمارة دبي، وتوحيد صوتهم وجهودهم من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وتطويرها بما يخدم المصلحة المشتركة.

وجاء إطلاق المجلس الجديد بالتماشي مع خطط الغرفة الرامية إلى توسيع نطاق مجالس الأعمال وتأسيس مجالس جديدة تمثل دولاً غير مشمولة بالمنظومة الحالية لمجالس الأعمال، وتعزيز دور تلك المجالس في دعم قطاع التجارة الخارجية في دبي، والترويج لفرص الأعمال العابرة للحدود بين الشركات الأعضاء.

قنوات جديدة

وقالت مها القرقاوي، المدير التنفيذي لدعم مصالح الأعمال في غرف دبي: نركز دائماً على إنشاء قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي بين مجتمعات الأعمال في إمارة دبي والأسواق الواعدة حول العالم. وتغطي مجالس الأعمال الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة لدبي، فهي تتيح منصة مثالية للشركات العاملة داخل دولة الإمارات وخارجها للتواصل والتعاون وإبرام الشراكات التي تضمن المصلحة المشتركة لكافة الأطراف المعنية. ولا شكّ أن هذه المجالس ستدعم جهودنا في تعزيز بيئة الأعمال المحلية، فيما نواصل سعينا لتوسعة نطاق حضورنا عبر أفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، لاستقطاب المزيد من الشركات والاستثمارات من تلك المناطق.

وقال رانجانو إنوسينت نياود، العضو المؤسس لمجلس أعمال زيمبابوي: يسعى المجلس الجديد إلى لعب دور محوري في تنمية العلاقات التجارية بين دبي وزيمبابوي عبر الجمع بين شركات زيمبابوي العاملة في دبي ودولة الإمارات عموماً، وبناء منظومة عمل للتنسيق والتواصل الذي من شأنه ترسيخ العلاقات التجارية بين الجانبين. وتعتبر الإمارات ثاني أكبر أسواق صادرات زيمبابوي؛ ومن خلال التنسيق مع الأطراف والجهات المعنيّة، سنعمل على تعزيز علاقات البلدين وترسيخ بصمتنا التجارية في دولة الإمارات.

نمو التجارة

وقد شهدت التجارة الثنائية بين الإمارات وزيمبابوي نمواً ملحوظاً بين عامي 2019 و2021؛ حيث بلغت قيمة واردات الإمارات 2.34 مليار دولار في عام 2021، مقارنة مع 1.46 مليار دولار في 2020، و904 ملايين دولار في عام 2019، بينما بلغت قيمة صادرات الإمارات إلى زيمبابوي 209 ملايين دولار في 2021. وكانت أبرز المنتجات التجارية بين البلدين هي الأحجار الكريمة والمعادن.

وسيعمل مجلس الأعمال الجديد على توطيد العلاقات التجارية المزدهرة بين الشركات ومجتمع الأعمال في زيمبابوي والشركات العاملة في الإمارات، مما يساهم في تعزيز حجم التجارة بين البلدين.

ويندرج إنشاء المجلس ضمن الجهود المبذولة من قبل غرفة تجارة دبي لتعزيز سهولة مزاولة الأعمال في دبي، وخلق بيئة داعمة ومحفزة لنمو الأعمال.

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