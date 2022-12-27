3.3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي أكثر من 3.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 559 مبايعة بقيمة 1.85 مليار درهم، منها 59 مبايعة للأراضي بقيمة 353.86 مليون درهم و500 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.49 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 95 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 70 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 4 تليها مبايعة بقيمة 34 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2.

و تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 32 مبايعة بقيمة 78 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 10 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم وثالثة في اليفره 2 بتسجيلها 8 مبايعة بقيمة 10 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 133 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 119 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 وأخيرا مبايعة بقيمة 61 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

كما تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 79 مبايعة بقيمة 107 مليون درهم وتلتها منطقة الثنيه الثالثة بتسجيلها 61 مبايعة بقيمة 169 مليون درهم وثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها 46 مبايعة بقيمة 193 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.29 مليار درهم منها 27 رهونات أراضي بقيمة 605.48 ملايين درهم و59 رهونات فلل وشقق بقيمة 685.42 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة جميرا الأولى بقيمة 512 مليون درهم وأخرى في منطقة النهده الاولى بقيمة 351 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 190.46 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 180 مليون درهم وأخري في منطقة ام سقيم الثالثه بقيمة 5 ملايين درهم.

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