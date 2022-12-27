«جميرا بيتش ريزيدنس» سادس شواطئ العالم شعبية على «تيك توك»

المصدر: دبي - سيد صالح

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نال شاطئ «جميرا بيتش ريزيدنس» في دبي المركز السادس بين شواطئ العالم كافة من ناحية الشعبية في منصة «تيك توك» لبث مقاطع الفيديو، وذلك بحسب دراسة أجرتها شركة «ديستينيشنز 2» البريطانية المتخصصة في حجز العُطلات السياحية الفاخرة.

واستندت الدراسة إلى عدد مرات المشاهدة التي حظيت بها مقاطع الفيديو الخاصة بكل شاطئ عبر «تيك توك» على مدار العام الجاري.

ونالت مقاطع الفيديو التي يظهر فيها شاطئ «جميرا بيتش ريزيدنس» 30.3 مليون مُشاهدة عبر «تيك توك» في 2022.

وتفوق «جميرا بيتش ريزيدنس» على شواطئ «كيلينغكينغ» الإندونيسي الذي نال المركز السابع بـ30 مليون مشاهدة، و«سانتا مونيكا» الأمريكي في المركز الثامن بـ29 مليون مشاهدة، و«ايرلي» الأسترالي في المركز التاسع بـ27.8 مليون مشاهدة، و«وايت هيفين» الأسترالي في المركز العاشر بـ23.5 مليون مشاهدة.

وكانت صدارة القائمة من نصيب شاطئ «بوندي» بمدينة سيدني الأسترالية، إذ شوهدت مقاطع الفيديو الخاصة به عبر «تيك توك» 445.8 مليون مرة. وجاء شاطئ «باتايا» التايلاندي في المركز الثاني بـ128.5 مشاهدة، فيما حل شاطئ «نا ترانغ» الفيتنامي ثالثاً بـ64.6 مليون مشاهدة.

وفي المركز الرابع، جاء شاطئ فيتنامي آخر، وهو «فونغ تاو»، بـ61.9 مليون مشاهدة، فيما حل شاطئ «واي كيكي» الأمريكي خامساً بـ43.7 مليون مشاهدة.

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