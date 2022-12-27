النفط يسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجل النفط أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع اليوم الثلاثاء بعدما حفز أحدث تخفيف لقيود كوفيد-19 في الصين الآمال في تعافي الطلب على الوقود وبفضل دعم إضافي من خفض إنتاج الطاقة بالولايات المتحدة بسبب العواصف الشتوية.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة أمس الاثنين إن الصين ستعفي القادمين إليها من إجراءات الحجر الصحي اعتبارا من الثامن من يناير كانون الثاني وذلك في خطوة كبيرة نحو تخفيف القيود على الحدود المغلقة إلى حد كبير منذ عام 2020.

وارتفع خام برنت 22 سنتا، أي 0.3 بالمئة، إلى 84.14 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0911 بتوقيت جرينتش بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات إلى 79.63 دولارا للبرميل. وسجل خاما القياس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياتهما منذ الخامس من ديسمبر كانون الأول.

وقال نعيم اسلام المحلل لدى أفاتريد "هذا بالتأكيد أمر كان المتعاملون والمستثمرون يتطلعون إليه" في إشارة إلى خطة الصين بشأن الحجر الصحي.

وكانت الأسواق البريطانية والأمريكية مغلقة أمس الاثنين بمناسبة عطلة عيد الميلاد.

وقال كازوهيكو سايتو كبير المحللين في فوجيتومي سيكيورتيز إن النفط استمد الدعم أيضا من مخاوف اضطراب الإمدادات بسبب العواصف الشتوية في الولايات المتحدة.

وأضاف "لكن من المتوقع أن يتحسن الطقس في الولايات المتحدة هذا الأسبوع مما يعني أن موجة الصعود قد لا تستمر طويلا".

واعتبارا من يوم الجمعة، تم إغلاق حوالي 1.5 مليون برميل من الطاقة الإنتاجية اليومية للمصافي على ساحل الخليج الأمريكي بينما عانى إنتاج النفط والغاز من ولايات نورث داكوتا إلى تكساس بسبب التجمد مما قلص الإنتاج.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز