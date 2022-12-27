اينوك تفتتح محطة خدمة جديدة في منطقة الرحمانية بالشارقة

المصدر: وام

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أعلنت مجموعة اينوك، الشركة الرائدة والمتكاملة في مجال النفط والغاز والعاملة على امتداد سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، عن افتتاح محطة خدمة جديدة في منطقة الرحمانية بإمارة الشارقة، لترفع بذلك إجمالي عدد محطات الخدمة إلى 21 محطة في الإمارة و 178 في أنحاء الدولة كافة.

وتقع محطة الخدمة الجديدة في موقع استراتيجي على الطريق المؤدي إلى عجمان، بما يخدم أفراد المجتمع والمناطق المجاورة، كما تلبي احتياجات المسافرين المتجهين إلى عجمان. فقد كانت المجموعة قد افتتحت 7 محطات خدمة في أنحاء الشارقة هذا العام، بما ساهم في تعزيز تواجدها في مجال البيع بالتجزئة في الإمارة.

وقال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك، إن المحطة الجديدة تأتي في إطار خطط المجموعة المستمرة للتوسّع في قطاع التجزئة لتلبية الاحتياجات المتزايدة على التزوّد بالوقود داخل وخارج الإمارة، وتوفر لسائقي السيارات سهولة التزوّد بالوقود إضافة إلى الخدمات المتعلقة بالسيارات وشراء منتجات التجزئة. وبافتتاح محطة الخدمة الجديدة، تكون المجموعة أطلقت بنجاح 7 محطات خدمة في الشارقة هذا العام، بما يعكس التزام المجموعة المستمر بتطوير البنية التحتية لقطاع التجزئة في الدولة .

تمتد محطة الخدمة في منطقة الرحمانية على مساحة تبلغ 37,500 قدم مربع ، وتضم ساحة للتزود بالوقود بحارتين وأربع مضخات لتعبئة الوقود. كما زُودت المحطة بخمسة خزانات وقود مزدوجة الجدار بسعة 15,000 جالون، وتضم محطة لشحن السيارات الكهربائية. بالإضافة إلى توفير منتجات الوقود التي تتضمن البنزين الخصوصي "95" والممتاز "98" والديزل، والمحطة مجهّزة لتوفير الوقود "إي-بلس 91"، المستخدم للمحركات ذات الضغط المنخفض. كما تضم المحطة متجر "زووم"، ومطعماً مستقلاً مع إمكانية الطلب من السيارة، بالإضافة إلى محطة أوتوماتيكية لغسيل السيارات.

وشُيّدت المحطة وفقاً لأرقى الممارسات العالمية المعتمدة في قطاع بيع الوقود بالتجزئة وتماشياً مع أفضل معايير البناء الحديثة، كما زوّدت بحلول مؤتمتة بالكامل للبيع بالتجزئة. وتشتمل المحطة على أنظمة مراقبة بكاميرات الدائرة التلفزيونية المغلقة CCTV وكاميرات ترصد أرقام لوحات المركبات بصورة تلقائية لضمان أعلى مستويات الأمان.

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