مكتب الذكاء الاصطناعي و"أبوظبي التجاري" يبحثان مستقبل "البلوك تشين" في القطاع المصرفي

المصدر: وام

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عقد مكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والعمل عن بعد، بالتعاون مع شركة "تشيناليسيس" المتخصصة في أبحاث التعاملات الرقمية "البلوك تشين"، برنامجا نوعيا يتضمن ورشا معرفية شارك فيها نخبة من المسؤولين والموظفين في بنك أبوظبي التجاري، وذلك في مقر المبرمجين، أحد مبادرات البرنامج الوطني للمبرمجين.

وأكد صقر بن غالب المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد في حكومة دولة الإمارات، أن توظيف التكنولوجيا الحديثة يمثل أولوية لبناء اقتصاد مستدام يقوم على المعرفة والابتكار، ما ينسجم مع أهداف البرنامج الوطني للمبرمجين في تمكين الجهات الحكومية والخاصة لتعزيز الاستفادة من الرقمنة في عمليات التطوير، وتوفير البرامج التي تتيح بيئة تعليمية وتدريبية للكوادر المتميزة.

وأضاف أن البرنامج الذي تم تنظيمه بالتعاون مع شركة "تشيناليسيس" هدف إلى تدريب نخبة المتخصصين على استراتيجيات الدولة النوعية وحلول ضمان أمن الاقتصاد الرقمي في مختلف مجالات "البلوك تشين"، وتعزيز جاهزية الكوادر لإدارة تحديات أمن التكنولوجيا المالية بأفضل المستويات، وتوظيف التقنيات لابتكار حلول ذكية وآمنة لتحديات المستقبل.

وتضمن البرنامج ورشة تعريفية عن استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي أحد مشاريع “مئوية الإمارات 2071” والاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي تحدث فيها خالد النعيمي، مدير مشاريع في مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد عن استراتيجيات الدولة النوعية في المجالات التقنية لجعل دولة الإمارات رائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي وترسيخ مكانتها منصة عالمية للتكنولوجيا.

وعقدت شركة "تشيناليسيس" ورشة معرفية بعنوان "ما هو مستقبل البنوك؟" للتعريف بمستقبل "البلوك تشين" في القطاع المصرفي، وسبل تعزيز عمليات توظيف تقنياته في مجالات العمل والاستفادة منها في تطوير حلول مبتكرة للتحديات، خصوصاً التي تواجه القطاع المصرفي، وتزويد المسؤولين وصناع القرار بالخبرات في مجالات الذكاء الاصطناعي و"البلوك تشين"، وتوفير برنامج تعليمي وتدريبي للموظفين بما يدعم جهود تطوير مواهبهم وقدراتهم وخلق فرص استثمارية جديدة والارتقاء بمستوى الأداء في تقديم الخدمات بما يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي.

وتناول البرنامج التعريف بتقنيات "البلوك تشين" والأصول الافتراضية، والفرص المحتملة التي يوفرها قطاع "البلوك تشين" المستقبلي للبنوك، وتحديات هذا القطاع من الجانب المصرفي، وكيفية الاستفادة منه في تعزيز الأمن بتقنية اللامركزية لمعالجة وتدوين المعاملات المالية وتعزيز الأمن خلال المعالجة والمنظور التنظيمي والسياسي للأصول الافتراضية.

وتطرق البرنامج إلى التبادلات غير المركزية والرموز غير القابلة للاستبدال، وكيفية تعزيز الجاهزية من خلال إدراك أسس التعاملات الرقمية "البلوك تشين" وإتقانها لضمان مستقبل البنوك، وفي ختام البرنامج شارك الحضور في جولة تعريفية في مختبرات دبي للمستقبل ومتحف المستقبل.

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